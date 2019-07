Escrime: les Français aux Mondiaux à Budapest pour confirmer et regarder vers Tokyo

Un mois après des Championnats d'Europe plus que convaincants, les escrimeurs français remettent le masque pour les Championnats du monde à Budapest, où les Jeux olympiques de Tokyo seront omniprésents dans les esprits.

Le "Lanchid", le célèbre Pont des chaînes qui enjambe les rives du Danube à Budapest, propose à partir de lundi une extension vers la capitale du Japon pour les meilleurs escrimeurs du monde, puisque les points pour se rendre à Tokyo à l'été 2020 y seront doublés.

"Il faut avant tout considérer que c'est un Championnat du monde. On y va pour chercher la plus haute performance. Comme j'ai pu le dire aux athlètes, on y va pour faire des titres et des médailles, et après on comptera les points. Et pas la démarche inverse", souligne pour l'AFP Stéphane Marcelin, chef des équipes de France.

Les Français abordent ces Mondiaux avec la confiance engrangée aux Championnats d'Europe de Düsseldorf, eux aussi intégrés dans la phase de qualification olympique, et les huit médailles -dont deux en or- récoltées Outre-Rhin.

"Düsseldorf a été un bon Championnat d'Europe, on finit deuxième nation derrière la Russie et devant l'Italie. On n'a pas loupé le rendez-vous", souligne Stéphane Marcelin, avant de s'envoler pour Budapest.

"Pour ce qui est de la qualification olympique, je pense que l'on pourra véritablement avoir un avis après les Championnats du monde", ajoute-t-il.

- Fleuret en force -

Pour confirmer leur retour parmi les meilleures nations mondiales, les Français devront allier la quantité des Mondiaux-2017 en Allemagne à Leipzig (six médailles mais une seule en or), à la qualité des Mondiaux-2018 en Chine à Wuxi (deux titres et une médaille d'argent).

Leurs rivaux seront les pays traditionnels d'escrime comme la Russie et de l'Italie, mais aussi les États-Unis et la Corée du Sud, émergents il y a quelques années et qui se sont progressivement installés dans le gratin.

Les filles du sabre et du fleuret occupent la tête des classements mondiaux avec un début de saison tonitruants: quatre victoires en Coupe du monde pour les sabreuses et trois pour les fleurettistes.

Le début de la qualification olympique, ouverte seulement en avril, a toutefois été plus compliquée pour les sabreuses. Championnes du monde en titre par équipes, avec dans leur rang la vice-championne d'Europe 2019 Manon Brunet, elles n'ont pris que la 5e place par équipes pour la première étape qualificative pour les JO-2020 et la 3e aux Championnats d'Europe.

En revanche, le fleuret français est en configuration optimale: les garçons ont retrouvé la confiance en survolant les Championnats d'Europe et les filles ont pris l'argent. La moitié de la moisson en Allemagne est venue de cette arme (Ysaora Thibus en bronze et Enzo Lefort en argent).

De leur côté les messieurs de l'épée, l'arme forte de l'escrime française (champions olympiques par équipes en 2004, 2008 et 2016), sont passés à côté de leur compétition il y a un mois: pas un tireur n'a atteint les quarts de finale en individuel, et l'équipe s'est arrêtée en 8es de finale.

Avec le champion du monde en titre Yannick Borel, ils devront au moins atteindre les demies à Budapest pour s'éviter une qualification olympique stressante.

Daniel Jerent sera de retour de 12 mois de suspension, à cause d'une procédure de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour trois "no shows", et sera aligné par équipes.

Enfin, les sabreurs sous l'impulsion du renaissant Boladé Apithy (33 ans et vainqueur de son premier Grand Prix fin mai) et de Vincent Anstett, et les épéistes, rentrées de Düsseldorf avec l'or de Coraline Vitalis et l'argent de Marie-Florence Candassamy, auront les cartes pour se replacer dans la course à la qualification olympique.