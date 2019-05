Espace : l'explosion du vaisseau Crew Dragon met-elle en péril le programme de vols habités de la Nasa ?

Chargement du lecteur... Vidéo publiée par Elon Musk en 2017 intitulée "Comment ne pas parvenir à faire atterrir une fusée".

Le discret concurrent Boeing peut-il doubler SpaceX ?

Le vaisseau CST-100 Starliner de Boeing pour des vols habités à destinantion de l'ISS. (Photo : Boeing)

C'est un peu une "première" dans l'histoire de SpaceX : l'explosion au sol de la capsule Crew Dragon le 20 avril dernier n'a pas été commentée par l'entreprise — et plus particulièrement par son PDG Elon Musk — pendant plus de 10 jours ! La règle voulait pourtant, jusque là, que Musk s'amuse de ses échecs pour mieux montrer sa capacité à apprendre de ses erreurs :SpaceX a reconnu l'accident seulement ce jeudi 2 mai lors d’une conférence de presse, par la voix de son vice-président, Hans Koenigsmann : "L'explosion a eu lieu lors de la mise en marche des moteurs SuperDraco de Crew Dragon, qui alimentent le système d'évacuation d'urgence de l'engin".Les enjeux du programme Crew Dragon sont-ils trop élevés pour que Musk se permette d'en rire, ou même n'en parle ? Il semblerait que ce fameux test au sol de réacteurs ayant détruit le vaisseau — le même qui avait réussi son aller-retour avec le mannequin "Ripley" début mars — confirme cette thèse. Depuis cet accident du 20 avril, Elon Musk s'est muré dans le silence.Une enquête conjointe de la NASA et de SpaceX a donc été lancée et le sénateur Richard Shelby qui préside une Commission en charge du budget de la NASA a confirmé lors d'une audition au Congrès que la capsule avait bien explosé et était désormais "irrécupérable". Le sénateur a au passage fait remarquer à l'administrateur de la NASA que l'enquête sur cet incident n'était pas indépendante, puisque effectuée par les deux parties concernées : la NASA et SpaceX. Une courte vidéo interne de la Nasa montrant l'accident a fuité sur Internet, confirmant cette destruction de la capsule :La NASA a passé deux contrats en 2014 pour ses futurs voyages habités vers la station spatiale : l'un avec Boeing, de 4,2 milliards de dollars et l'autre de 2,6 milliards de dollars avec SpaceX. Boeing est en retard sur son concurrent : alors que SpaceX effectuait son vol aller-retour avec arrimage à l'ISS en mars 2019, le vaisseau CST-100 Starliner n'avait encore jamais quitté le plancher des vaches et devrait voler — potentiellement — pour la première fois seulement la fin de cet été.La NASA annonce sur son site une "mission de test de vol orbital" pour ce vaisseau en août 2019, date restant à confirmer : "La mission baptisée "Test de vol orbital" aura lieu en août 2019,. Le CST-100 Starliner sera lancé au sommet d’une fusée United Launch Alliance Atlas V depuis le Space Launch Complex 41 à la base aérienne de Cap Canaveral, en Floride. La décision de modifier la date de lancement a été guidée par des opportunités de lancement limitées en avril et en mai, ainsi que par un lancement critique de la sécurité nationale américaine - AEHF-5 - au sommet d'une fusée United Launch Alliance Atlas V du Space Launch Complex 41, en juin."Le vaisseau de transport d'astronautes CST-100 Starliner de Boeing pourrait devenir la meilleure alternative pour les vols habités de la NASA à destination de l'ISS : le test avec équipage de Crew Dragon est désormais repoussé au delà de 2019. SpaceX doit en effet construire une nouvelle capsule et surtout convaincre que son vaisseau est sans danger pour de futurs équipages. La NASA indique d'ailleurs depuis le 3 avril sur son site que "Les dates de tests pour le programme commercial avec équipage en partenariat avec SpaceX devraient être réévalués au cours des deux prochaines semaines."La NASA n'envoie plus aucun astronaute vers l'ISS de façon autonome depuis 2011, l'agence étant entièrement dépendante des vaisseaux Soyouz russes depuis cette époque. Les programmes de vols habités avec les deux entreprises privées américaines Boeing et SpaceX sont donc cruciaux pour la NASA qui veut démontrer la capacité américaine à envoyer à nouveau des hommes et des femmes dans l'espace par ses propres moyens. Mais pour autant, l'explosion de la capsule Crew Dragon du 20 avril de SpaceX ne symbolise pas un échec technologique de l'entreprise d'Elon Musk, puisque hier encore, le 4 mai 2019, un vaisseau cargo Dragon propulsé par une fusée Falcon 9 décollait de Cap Canaveral pour ravitailler l'ISS. Le concurrent Boeing quant à lui, n'est toujours pas en mesure d'effectuer de tels exploits…