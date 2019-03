Espace : mission accomplie pour SpaceX et son futur vaisseau habité "Crew Dragon"

Vaisseau spatial de 4 à 7 places

NASA/SpaceX

Des voyages habités avant fin 2019 ?

La capsule Crew Dragon arrimée au sommet de sa fusée Falcon 9 (Photo :NASA/Joel Kowsky)

Depuis 2011 et l'arrêt de la navette spatiale américaine, seuls les Russes sont en capacité d'envoyer des équipages rejoindre la station spatiale internationale grâce à leurs vaisseaux Soyouz. Cette hégémonie risque de prendre fin cette année après l'envoi et le retour d'un autre type de vaisseau spatial : le Crew Dragon de SpaceX, développé en partenariat avec la NASA.Installée au sommet d'une fusée Falcon 9, la "capsule-vaisseau spatial" Crew Dragon s'est élancée vers l'espace le 2 mars 2019. A son bord, Ripley, un mannequin bourré de capteurs, sanglé sur l'un des 4 fauteuils d'équipage du petit vaisseau d'essai. L'objectif de la mission est simple et pourtant crucial pour le futur des missions spatiales : envoyer un vaisseau habitable s'arrimer en pilotage automatique à l'ISS, le désarrimer et le faire revenir sur Terre comme s'il avait transporté des êtres humains, tant à l'aller qu'au retour. L'arrimage a eu lieu le 3 mars 2019, le retour s'est effectué hier vendredi 8 mars 2019, en mer. Les données récupérées sur Ripley — le mannequin portant le nom de l'héroïne du film de science-fiction "Alien" (jouée par Sigourney Weaver) — doivent permettre de connaître les effets du voyage sur le corps humain. Les vaisseaux Crew Dragon devraient comporter jusqu'à 7 sièges dans leur version commerciale définitive.Ce premier vol vers la station spatiale baptisée SpX-DM1 va être suivi d'un deuxième vol de qualification, le SpX-DM2, avec équipage cette fois-ci. Ce dernier doit se dérouler au cours de l'été 2019. L'équipage sélectionné est constitué des astronautes de la NASA Robert Behnken et Douglas Hurley. Si ce deuxième vol remplit son objectif, le vaisseau sera alors considéré comme qualifié et les vols opérationnels qui assureront la relève des équipages de la Station spatiale internationale pourront démarrer. SpaceX a passé un contrat avec la NASA pour 6 missions de transports d'astronautes dans le Crew Dragon jusqu'à l'ISS. Ces voyages spatiaux devraient s'effectuer de 2019 à 2024.