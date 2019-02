Espagne: Barcelone-Valence dans l'euphorie de la Coupe

Miraculés cette semaine en Coupe du Roi, le FC Barcelone et Valence comptent surfer sur cette euphorie à l'heure de s'affronter samedi dans le choc de la 22e journée du Championnat d'Espagne, marquée aussi par des affiches Betis-Atlético et Real Madrid-Alavés.

Il fallait avoir du flair mardi pour miser sur la qualification de Valence, qui a renversé Getafe dans le temps additionnel (0-1, 3-1) pour atteindre le dernier carré de l'épreuve. De même, le Barça a réussi une folle "remontada" face à Séville, s'imposant 6-1 au retour après avoir perdu 2-0 à l'aller.

Les deux clubs, susceptibles de se croiser en demi-finales en fonction du tirage prévu vendredi, se retrouvent samedi au Camp Nou avec une belle dynamique.

A l'évidence, la forme est là pour le capitaine barcelonais Lionel Messi, qui reste sur huit matchs avec au moins un but inscrit et domine le classement des buteurs de Liga (19 buts), ou pour le Valencien Rodrigo Moreno, auteur de cinq buts en quatre rencontres, dont un triplé providentiel mardi contre Getafe.

Si Valence (7e, 29 pts) tente de retrouver les places européennes après un début de saison poussif, Barcelone domine nettement le classement (1er, 49 pts) et espère conforter son avance en Liga avant son huitième de finale aller de Ligue des champions à Lyon le 19 février.

"Cette équipe veut se battre pour les trois compétitions comme c'est son obligation chaque saison. Jouer à Barcelone implique de viser tous les trophées et on va essayer jusqu'au bout, on ne va rien lâcher", a promis Messi mercredi.

Dimanche, le Betis Séville espère aussi faire fructifier son bon parcours en Coupe du Roi: qualifié après prolongation mercredi (1-1, 3-1 a.p.) contre l'Espanyol, le club andalou rêve de disputer la finale prévue le 25 mai dans son stade Benito-Villamarin. En attendant, le séduisant Betis (8e, 29 pts) reçoit le solide Atlético Madrid (2e, 44 pts) dimanche pour une belle opposition de styles.

Enfin, dimanche soir, le Real Madrid (3e, 39 pts) a une belle occasion de prendre sa revanche sur le Deportivo Alavés, qui l'avait battu 1-0 en octobre et plongé dans la crise...

Le programme (en heures françaises):

Vendredi

(21h00) Huesca - Valladolid 4 - 0

Samedi

(13h00) Levante - Getafe

(16h15) Real Sociedad - Athletic Bilbao

(18h30) FC Barcelone - Valence

(20h45) Celta Vigo - Séville FC

Dimanche

(12h00) Villarreal - Espanyol Barcelone

(16h15) Betis Séville - Atlético Madrid

(18h30) Eibar - Gérone

(20h45) Real Madrid - Alavés

Lundi

(21h00) Rayo Vallecano - Leganés