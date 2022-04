Espagne: Camavinga, premier titre majeur en vue au Real Madrid

Catapulté au Real Madrid l'été dernier alors que tous les supporters attendaient Kylian Mbappé, l'international français Eduardo Camavinga a fait son trou et s'apprête à remporter son premier trophée majeur, le titre de champion d'Espagne, puisqu'un nul suffit samedi (16h15) contre l'Espanyol Barcelone.

Le Real a tout pour décrocher la 35e Liga de son histoire, ce qui offrirait au jeune milieu de terrain (19 ans) son premier sacre majeur avec la "Maison blanche", après la Supercoupe d'Espagne décrochée en Arabie Saoudite en janvier.

Le retour de blessure de Casemiro (qui pourrait être aligné en défense centrale), et la proximité de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City mercredi (21h00), qui va contraindre Carlo Ancelotti à faire tourner, devraient à nouveau propulser le jeune espoir dans le onze titulaire du Real samedi, en laissant les expérimentés Toni Kroos et Luka Modric au repos, comme contre Osasuna (3-1) le week-end dernier.

- Nouveau Casemiro ? -

Ancelotti avait d'ailleurs apprécié le match de Camavinga à Pampelune: "Il a pris un carton jaune très tôt dans la partie (5e), mais ce match a été très important pour lui pour apprendre à jouer avec un jaune. Il a changé son attitude, il l'a très bien fait", a salué son entraîneur en conférence de presse d'après-match.

Les avertissements sont le seul bémol qu'il lui reste à corriger: Eduardo Camavinga a reçu neuf cartons jaunes cette saison, et il est le deuxième joueur qui en a reçu le plus au Real derrière Casemiro (15).

Mais contre Osasuna, Camavinga a réussi 94% de ses passes (il n'en a raté que 4 sur 71), a gagné dix duels et a créé une grosse occasion, avec une passe magnifique du gauche pour Dani Ceballos qui a mené au but de Marco Asensio après l'arrêt du gardien, juste avant la mi-temps (45e). Un match qui a placé le Real à un petit point du titre.

"Il a réussi quelque chose qui paraissait compliqué: faire en sorte que Casemiro ne manque pas au Real Madrid", a assuré le quotidien sportif madrilène As, au lendemain du match.

"On n'a pas besoin de renforts à ce poste, on a déjà ce qu'il nous faut dans l'équipe. On a Kroos, qui peut jouer à ce poste, et aussi Camavinga", a glissé "Carletto", donnant un indice sur l'héritier du flambeau du Brésilien de 30 ans.

- "Il m'a surpris" -

La France se souvient encore de son entrée énergique à la place de Kroos contre le Paris SG, en 8e de finale retour de Ligue des champions, qui avait vu le Real réussir son premier renversement de situation de la saison (0-1, 3-1).

Titulaire treize fois cette saison (soit une fois tous les 4 matches environ), l'ancien joueur de Rennes séduit par sa soif d'apprendre et sa polyvalence: il a joué milieu central, milieu défensif et milieu gauche cette saison.

"Honnêtement, il m'a surpris", lâchait Ancelotti en septembre dernier, quelques semaines après l'arrivée du jeune Français à Madrid. "On connaissait tous ses qualités physiques et techniques, mais sur le terrain, il a montré de la personnalité, du caractère, et ça, je l'ignorais. J'ai confiance en ses capacités", avait glissé "Carletto".

Ne figurant pas sur la feuille de match lors du sacre de Rennes contre le Paris SG en Coupe de France en 2019, et n'étant pas entré en jeu en finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao en janvier (2-0), Camavinga pourrait enfin connaître le goût d'un sacre depuis le terrain, samedi.

Une première couronne qui en appellera d'autres ?