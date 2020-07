Espagne: encore beaucoup d'enjeux pour la dernière journée

Trois jours après le sacre du Real Madrid, le Championnat d'Espagne s'apprête à connaître dimanche le dénouement d'une saison chamboulée par la crise du nouveau coronavirus, avec une 38e et dernière journée où plusieurs équipes jouent leur avenir européen ou leur maintien.

Tout en haut du classement, si le titre est déjà joué, il reste encore du suspense pour le classement final des quatre équipes qualifiées pour la prochaine Ligue des champions: l'Atlético Madrid, actuel troisième et qui reçoit ce dimanche (21H00) la Real Sociedad (6e), pourrait se faire doubler sur le podium par Séville, quatrième à deux points des Colchoneros, qui affronte Valence à la même heure.

Les deux formations ont retrouvé des couleurs depuis la reprise du championnat le 11 juin et n'ont pas perdu le moindre match depuis: les coéquipiers de Thomas Lemar totalisent 3 nuls et 7 victoires, et ceux de Jules Koundé ont un bilan plus mitigé de 5 nuls et 5 victoires.

Derrière, la lutte pour les dernières places qualificatives pour la Ligue Europa fait toujours rage. Seul Villarreal (5e, 57 pts) est d'ores et déjà assuré de participer à la C3 la saison prochaine.

Mais la Real Sociedad (6e, 55 pts) et Getafe (7e, 54 pts), un temps candidats à la Ligue des champions avant de s'écrouler après le confinement, peuvent encore être doublés au finish par Valence (8e, 53 pts) et Grenade (9e, 53 pts).

En queue de classement, si l'Espanyol Barcelone (20e et dernier avec 24 pts) et Majorque (19e, 32 pts), déjà condamnés, disputeront pour l'honneur leur dernier match en Liga ce dimanche, Leganés joue encore sa survie: les joueurs de la banlieue de Madrid ont une dernière affiche de gala contre le voisin et champion merengue dimanche à 21H00.

Et en cas de victoire combinée à un revers du Celta Vigo à Barcelone contre l'Espanyol au même moment, les "Pepineros" resteront en Liga la saison prochaine, aux dépens des Galiciens du Celta, qui seraient relégués.

Pour le FC Barcelone, au milieu de la tempête encore une fois après son premier revers post-confinement jeudi contre l'Osasuna Pampelune (2-1) qui a déroulé le tapis rouge pour le titre du rival madrilène, l'enjeu sera de sauver l'honneur et d'amorcer un rebond dimanche en lever de rideau (17H00) chez Alavés, avant ses échéances européennes en août.

Programme de la 38e et dernière journée du championnat d'Espagne:

Dimanche

(17H00) Alavés - FC Barcelone

(18H30) Valladolid - Betis Séville

Villarreal - Eibar

(21H00) Atlético Madrid - Real Sociedad

Espanyol Barcelone - Celta Vigo

Grenade - Athletic Bilbao

Leganés - Real Madrid

Levante - Getafe

Osasuna Pampelune - Majorque

Séville - Valence CF

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Real Madrid 86 37 26 8 3 68 23 45

2. Barcelone 79 37 24 7 6 81 38 43

3. Atlético Madrid 69 37 18 15 4 50 26 24

4. Séville 67 37 18 13 6 53 34 19

5. Villarreal 57 37 17 6 14 59 49 10

6. Real Sociedad 55 37 16 7 14 55 47 8

7. Getafe 54 37 14 12 11 43 36 7

8. Valence CF 53 37 14 11 12 46 52 -6

9. Grenade 53 37 15 8 14 49 45 4

10. Athletic Bilbao 51 37 13 12 12 41 34 7

11. Osasuna 51 37 13 12 12 44 52 -8

12. Levante 46 37 13 7 17 46 53 -7

13. Eibar 42 37 11 9 17 39 52 -13

14. Betis Séville 41 37 10 11 16 48 58 -10

15. Alavés 39 37 10 9 18 34 54 -20

16. Valladolid 39 37 8 15 14 30 43 -13

17. Celta Vigo 36 37 7 15 15 37 49 -12

18. Leganés 35 37 8 11 18 28 49 -21

19. Majorque 32 37 9 5 23 38 64 -26

20. Espanyol Barcelone 24 37 5 9 23 27 58 -31

NDLR: Les quatre premiers du championnat sont qualifiés directement pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le 5e est qualifié directement pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Le 6e est qualifié pour le 2e tour préliminaire de la Ligue Europa.

Les trois derniers du championnat descendent en 2e division.