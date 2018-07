Espagne: Fernando Hierro n'est plus sélectionneur de la Roja

Fernando Hierro a quitté son poste de sélectionneur de l'Espagne après la décevante élimination du Mondial-2018 dès le stade des 8es de finale, a annoncé dimanche la Fédération espagnole (RFEF).

"Après avoir marché de nombreux kilomètres côte à côte, la Fédération espagnole et Fernando Hierro mettent fin à leur relation maintenant que la participation de l'Espagne au Mondial en Russie est terminée", écrit la RFEF dans un communiqué.

La Fédération précise que Hierro "a refusé" de redevenir directeur sportif de la sélection, poste qu'il occupait avant de devenir sélectionneur, "pour embrasser de nouveaux horizons et entreprendre de nouveaux défis professionnels".

L'ancien défenseur central, âgé de 50 ans, avait été nommé en urgence à la tête de la sélection espagnole deux jours avant le premier match de la Roja au Mondial en Russie en remplacement de Julen Lopetegui, limogé pour avoir annoncé sa signature en tant que prochain entraîneur du Real Madrid.

La RFEF a remercié dimanche l'ancien capitaine du Real Madrid pour "son engagement et son sens des responsabilités lorsqu'il a fallu prendre la tête de l'équipe nationale dans une situation extraordinaire".

Depuis l'élimination de la Roja au Mondial par la Russie aux tirs au but, la presse espagnole donnait pour acquis que la Fédération cherchait un nouveau sélectionneur, spéculant sur les noms des ex-internationaux Luis Enrique Martinez, Quique Sanchez Flores ou encore Miguel Gonzalez dit "Michel".

La RFEF n'a pas donné d'indication sur le prochain sélectionneur.

L'Espagne a terminé première de son groupe B au Mondial russe, avec une victoire contre l'Iran et deux matchs nuls contre le Portugal en ouverture et le Maroc.

En tant que joueur, Hierro a été international à 89 reprises et a marqué 29 buts. Il a participé aux Mondiaux 1990, 1994, 1998 et 2002, ainsi qu'aux Euros 1996 et 2000. En club, il a fait la majorité de sa carrière au Real Madrid et conquis 5 titres nationaux, 3 Ligues des champions et 2 Coupes intercontinentales.

Il a ensuite été manager général de Malaga puis adjoint de Carlo Ancelotti à la tête du Real en 2014-2015 et entraîneur d'Oviedo (2e division espagnole) en 2016-2017.