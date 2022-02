Espagne: Kondogbia et Lodi portent l'Atlético, Benzema décoince le Real

Grâce au duo Geoffrey Kondogbia - Renan Lodi, l'Atlético Madrid a dominé le Celta Vigo 2-0 samedi pour la 26e journée de Liga et remonte à la 4e place, à quinze points du Real Madrid (1er, 60 pts), qui a remporté son derby chez le Rayo Vallecano 1-0.

Trois jours après avoir fait douter Manchester United en 8e de finale aller de Ligue des champions mercredi (1-1), les Colchoneros ont scellé leur succès grâce à leur nouveau duo à la mode: l'ex-international français a servi deux lumineuses ouvertures pour le Brésilien, qui a marqué le premier doublé de sa carrière (36e, 60e).

Déjà excellents contre les Mancuniens, Kondogbia et Lodi ont profité des largesses du rideau galicien pour offrir à l'Atlético son deuxième succès consécutif en Liga, une première depuis fin novembre (1-0 contre Osasuna puis 4-1 à Cadix).

Des buts qui ont déchaîné la passion de Diego Simeone, qui a multiplié les sauts de joie le long de sa ligne de touche. Et l'entraîneur argentin s'est mordu la lèvre sur la lointaine tentative d'Antoine Griezmann, qui a failli marquer un but magnifique à la 81e.

"Depuis le match contre Osasuna, l'équipe a un esprit différent. Elle est bien plus incisive, elle a une agressivité différente, une phase de transition bien plus rapide... Et les résultats sont là", a apprécié le "Cholo" Simeone en conférence de presse d'après-match.

Kondogbia a toutefois dû quitter le terrain à la 68e, visiblement touché à l'arrière de la cuisse gauche, et a cédé sa place à Thomas Lemar.

Grâce à ce succès, les Rojiblancos remontent au 4e rang, parmi les places qualificatives pour la Ligue des champions, doublant provisoirement le FC Barcelone, en pleine bourre et qui reçoit l'Athletic Bilbao dimanche (21h00).

- Benzema, encore -

Un peu plus tôt, Karim Benzema a offert la victoire au Real Madrid chez son voisin, le Rayo Vallecano (1-0), confortant ainsi le matelas des Merengues en tête avec neuf points d'avance sur le Séville FC, qui reçoit le Betis pour le derby andalou dimanche (16h15).

A onze jours du 8e de finale retour de C1 contre le Paris SG, c'est encore une fois l'attaquant français qui a débloqué la situation pour le Real, en poussant dans les filets un ballon glissé par Vinicius dans la surface en fin de partie (83e).

Le succès a toutefois mis du temps à se dessiner pour un Real dominateur, mais qui a lui aussi douté par moments.

Les Merengues croyaient bien avoir débloqué le score en première période, mais le but de Casemiro (39e) a été annulé par l'arbitre avec l'aide de la vidéo. Et cinq minutes plus tard, c'est le gardien du Rayo Luca Zidane qui a stoppé de manière spectaculaire sur sa ligne une reprise de la tête de Benzema, pour empêcher le Real d'ouvrir la marque.

Même si les joueurs de la "Maison blanche" se sont procuré les occasions les plus nettes, à l'image de cette frappe de Luka Modric sur le poteau à la 73e, l'édifice a tremblé par moments.

- "Rien de négatif" -

"Je peux me montrer, mais ne vois rien de négatif", a commenté Ancelotti en conférence de presse d'après-match.

Avec ce nouveau revers, les hommes d'Andoni Iraola prolongent leur série à six défaites consécutives en Liga, après avoir pourtant brillé en début de saison.

Le Real a dû, qui plus est, composer avec un absent : Andriy Lunin, le portier ukrainien doublure de Thibaut Courtois, ne figurait pas sur la feuille de match en raison d'une inflammation du coude, selon Ancelotti.

Le joueur était aussi très affecté par la situation dans son pays, après avoir reçu de nombreuses marques de soutien de la part de ses coéquipiers et du président Florentino Perez.

Samedi, il a lui-même contribué à une collecte de nourriture, de vêtements et de matériel médical à Madrid, le tout à destination du peuple ukrainien. A Vallecas, il a été remplacé sur le banc par Toni Fuidias, le gardien du Castilla, l'équipe de jeunes du Real.