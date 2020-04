Espagne: l'assassin présumé de trois sans-abri arrêté à Barcelone

Un Brésilien de 35 ans a été arrêté mardi en Espagne pour le meurtre présumé de trois sans-abri à Barcelone (nord-est) depuis le début du confinement décrété en raison du coronavirus, a annoncé la police de la région de Catalogne.

"Les Mossos d'Esquadra (police catalane, NDLR) détiennent un homme lié à la mort de personnes qui vivent dans les rues de Barcelone", a annoncé la police dans un communiqué.

Le suspect a été arrêté dans la nuit mardi à Sant Cugat del Vallés, ville de la périphérie de Barcelone, après le signalement du meurtre d'une personne sans domicile fixe dans le centre de la métropole catalane.

"A 23h00 (21h00 GMT), il nous a été signalé qu'une personne était morte avec des signes de violences" dans une rue du centre de Barcelone, a indiqué une porte-parole de la police.

Selon la radio Cadena Ser, la victime a subi de violents coups à la tête avec un objet contondant: un mode opératoire que la police avait déjà observé après les meurtres de deux sans-abris le 16 et 18 avril dans la même zone de Barcelone.

"La façon d'agir de cette personne ne permettait pas à la victime de se défendre. La violence était démesurée et gratuite", a indiqué lors d'une conférence de presse le policier en charge de l'enquête, Joan Carles Granja.

Le dispositif déployé les semaines passées par la police ainsi que les descriptions des témoins et les images des caméras de vidéosurveillance ont permis d'arrêter le suspect à 1h30 (23h30 GMT) du matin.

"Ces homicides sur la voie publique de personnes sans-abri sont terminés", a assuré Joan Carles Granja.

Selon lui, le suspect avait déjà été arrêté pour vol à Saragosse, à 250 kilomètres à l'ouest de Barcelone, mais son casier judiciaire ne mentionnait pas d'actes violents.

"C'est une personne avec un discours un peu incohérent, nous n'écartons pas le fait qu'il ait des problèmes mentaux", a-t-il ajouté.

En plus des trois victimes en avril, une quatrième personne sans-abri a été assassinée le 19 mars à Barcelone, cette fois-ci lors d'une rixe entre personnes sans domicile fixe, selon la presse locale.

La police suspecte ce Brésilien de 35 ans d'être impliqué dans au moins trois de ces homicides, a précisé la porte-parole de la police.

Troisième pays le plus endeuillé par la pandémie de coronavirus, l'Espagne a vu ses rues vidées par l'un des confinements les plus stricts au monde, instauré le 14 mars et prolongé jusqu'au 9 mai inclus.