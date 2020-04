Espagne: l'assassin présumé de trois sans-abris arrêté à Barcelone

La police de la région espagnole de Catalogne (nord-est) a annoncé mardi l'arrestation d'un homme suspecté d'avoir assassiné au moins trois sans-abris à Barcelone depuis le début du confinement dû à la pandémie de coronavirus.

"Les Mossos d'Esquadra (police régionale, NDLR) détiennent un homme lié à la mort de personnes qui vivent dans les rues de Barcelone", a annoncé mardi la police catalane dans un communiqué.

Le suspect, sur lequel aucun détail n'a été donné, a été arrêté mardi dans la ville de Sant Cugat del Vallés, en périphérie de Barcelone, quelques heures après le signalement du meurtre d'une personne sans domicile fixe dans le centre de la métropole catalane.

"A 23h00 (21h00 GMT), il nous a été signalé qu'une personne était morte avec des signes de violences" dans une rue du centre de Barcelone, dans la même zone où les décès d'autres personnes sans-abris avaient été constatés les semaines précédentes, a indiqué mardi une porte-parole de la police catalane.

Selon la radio Cadena Ser, cette mort est due à un violent coup sur la tête, une méthode similaire à celle observée sur trois victimes antérieures dans les rues de la métropole.

Les descriptions de témoins et les images de vidéosurveillance ont permis l'arrestation, a indiqué la porte-parole.

Au total, quatre personnes sans-abris sont mortes de façon violente à Barcelone depuis le 19 mars. Trois de ces homicides se sont produits ces quinze derniers jours et ont tous été caractérisés par un violent coup à la tête.

La police suspecte l'homme arrêté d'être impliqué dans au moins trois de ces morts, a précisé la porte-parole.

Troisième pays le plus endeuillé par la pandémie de coronavirus, l'Espagne a vu ses rues vidées par l'un des confinements les plus stricts au monde, instauré le 14 mars et prolongé jusqu'au 9 mai inclus.