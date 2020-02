Espagne: L'Atlético, accroché à Valence, doute encore avant Liverpool

L'Atlético Madrid doute encore: après un mois de janvier calamiteux et avant leur 8e de finale de Ligue des champions contre Liverpool mardi, les Colchoneros ont fait match nul 2-2 à Valence vendredi pour la 24e journée, ce qui enfonce Diego Simeone, leur entraîneur menacé.

Le "Cholo" n'est pas sauvé: remis en question pendant la mauvaise passe de son équipe en janvier, Simeone aura encore du travail après le 2-2 de vendredi, après que Paulista Gabriel (40e) et Geoffrey Kondogbia (59e) ont répondu aux deux buts de Marcos Llorente (15e) et Thomas (43e) pour l'Atlético, pour un 2-2 rythmé et plaisant.

"Nous sommes sur le bon chemin", a pourtant assuré le technicien après la rencontre. "Je reste sur cette bonne impression de l'équipe. C'était un match important, plaisant, avec beaucoup de possibilités de but pour les deux camps", a résumé l'Argentin.

La période de questionnement dure pour tout un club, qui devait absolument retrouver ses automatismes malgré les absences de Kieran Trippier, Diego Costa et Joao Felix, indisponibles, avant l'échéance importante qui l'attend mardi, avec la venue du champion en titre Liverpool pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

Et les Colchoneros ont réussi à remettre la marche avant par passages. Habituellement en difficulté pour se procurer des occasions, vendredi l'Atlético a réussi à prendre l'avantage au score par deux fois, jouant sa carte à fond.

Mais Valence, solide dans son antre de Mestalla, a refusé de se rendre, a été sauvé par Gabriel puis par l'ex-défenseur international français Kondogbia, sur une passe de Daniel Parejo.

A l'arrivée, l'Atlético a concédé son dixième match nul de la saison en Liga, soit un total trop important pour un prétendant aux places européennes, mais un nul très enjoué, entre deux véritables équipes de Ligue des champions.

Car en face, il s'agissait aussi d'une autre équipe qualifiée pour les 8e de finale de C1 (où elle affrontera l'Atalanta Bergame), aussi la dernière formation à avoir soulevé la Coupe du roi en 2019.

Pour Valence, ce deuxième résultat correct face à un gros calibre du championnat d'Espagne, trois semaines après l'éclatant succès 2-0 contre le FC Barcelone (le premier revers de Quique Setién sur le banc blaugrana), les place dans une bonne perspective pour la C1... qui pourrait devenir la belle aventure de la saison pour les Valenciens, empêtrés à la sixième place du championnat.

Au classement, l'Atlético pointe toujours à la quatrième place, mais se rapproche du podium et de la bonne surprise Getafe, actuel troisième deux points devant, qui se déplacera au Camp Nou, où il n'a jamais gagné, pour se frotter à un des plus grands clubs d'Europe, le FC Barcelone, deuxième à trois points du Real Madrid.