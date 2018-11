Espagne: l'Atlético bute sur Leganés 1-1 malgré Griezmann

Buteur d'un joli coup franc, le Français Antoine Griezmann n'a pu éviter le nul de l'Atlético Madrid à Leganés (1-1), samedi pour la 11e journée du Championnat d'Espagne, un résultat qui empêche les "Colchoneros" de prendre provisoirement la tête.

Portant pour la première fois le brassard de capitaine des "Colchoneros", Antoine Griezmann a cru faire la différence dans ce match et marquer des points dans la course au Ballon d'Or: il a expédié sa frappe directe à 25 mètres juste sous la transversale (69e), soit son troisième but en Liga cette saison.

Mais Leganés a égalisé par l'ancien Monégasque Guido Carrillo (84e) et l'Atlético (2e, 20 pts) reste dans la roue du FC Barcelone (1er, 21 pts), opposé au Rayo Vallecano samedi soir.

Le Real Madrid (9e, 14 pts) n'a pour sa part pas le droit à l'erreur samedi après-midi contre le promu Valladolid pour tenter de mettre fin à sa série noire de cinq journées sans victoire (quatre défaites, un nul).