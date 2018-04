Espagne : la protestation enfle contre le jugement disculpant les 5 hommes de viol

Lire aussi ► En Espagne, la requalification d'un viol en abus sexuel fait descendre des foules de femmes dans les rues

Pampelune ne décolère pas. En Espagnol et en Basque, ils sont 35 000 à crier à l'injustice

Il y a presque 2 ans, dans cette même ville de Pampelune, cinq hommes imposent un rapport sexuel à une femme de 18 ans. Chacun des membres de la "meute", comme ils se surnomment, filme la scène. La victime, qui se décrira comme "en état de choc", ne semble pas dire non. Preuve selon les juges qu'il n'y pas eu violence ou intidimation

Ils rejettent donc la qualification de "viol" pour ce crime, les agresseurs sont condamnés pour "abus sexuel" et n'écoppent que de 9 ans de prison.