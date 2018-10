Espagne: le Barça avec Rafinha, le Real aligne Isco

Le FC Barcelone, privé de Lionel Messi blessé, a choisi de maintenir Rafinha en attaque dimanche dans le clasico de Liga, reconduisant le onze victorieux de l'Inter Milan mercredi (2-0), tandis que le Real Madrid aligne Isco en meneur derrière le duo Bale-Benzema.

Le Brésilien Rafinha a été associé à son compatriote Philippe Coutinho et à l'Uruguayen Luis Suarez au sein du trio d'attaque barcelonais, renvoyant sur le banc au coup d'envoi le Français Ousmane Dembélé pour le quatrième match de suite.

Le reste du onze aligné par l'entraîneur Ernesto Valverde s'est avéré sans surprises, avec notamment le prometteur milieu Arthur dans l'entrejeu et la charnière centrale Piqué-Lenglet en l'absence de Samuel Umtiti blessé.

Côté Real Madrid, l'entraîneur Julen Lopetegui, très fragilisé, a titularisé le robuste Nacho au poste de latéral droit pour solidifier son arrière-garde. Et devant, le meneur de jeu Isco a été choisi en soutien de Gareth Bale et Karim Benzema, au détriment de l'ailier Marco Asensio, plus rapide mais en petite forme.

Leader du Championnat d'Espagne avant la 10e journée ce week-end, le Barça reçoit son éternel rival, le Real Madrid, pour un clasico où le club catalan espère consolider sa première place et amplifier la crise autour de Lopetegui.

Les équipes:

FC Barcelone: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Rafinha, Luis Suarez, Coutinho.

Entraîneur: Ernesto Valverde (ESP)

Real Madrid: Courtois - Nacho, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Benzema, Bale.

Entraîneur: Julen Lopetegui (ESP)

Arbitre: M. José Maria Sanchez Martinez