Espagne: le Barça battu chez lui, une première depuis 2016

Le doublé de Lionel Messi n'a pas suffi ! Malgré son capitaine, de retour de blessure, le leader Barcelone a concédé une défaite surprise face au Betis Séville (4-3) dimanche pour la 12e journée du Championnat d'Espagne, la première à domicile en Liga depuis 2016.

Cela faisait 42 matches que le Barça ne perdait plus en championnat au Camp Nou. Mais cette série a pris fin face à la maîtrise et l'opportunisme du Betis, 15e au classement avant le match et vainqueur sur des buts de Junior (20e), Joaquin (34e), Giovani Lo Celso (72e) et Sergio Canales (83e).

Messi (68e sur penalty) et Arturo Vidal (79e) ont réduit le score en vain, alors qu'Ivan Rakitic a été logiquement exclu pour un deuxième carton jaune (82e).

Après cette deuxième défaite de la saison, le FC Barcelone (1er, 24 pts) laisse ses poursuivants se rapprocher au classement, à l'image de l'Atlético Madrid (2e, 23 pts) et du Deportivo Alavés (3e, 23 pts), vainqueur 2-1 de Huesca dimanche à la mi-journée.

Le Real Madrid (6e, 17 pts) peut pour sa part en profiter pour réduire son retard sur la tête en cas de succès en soirée sur le terrain du Celta Vigo (20h45/19h45 GMT).

- Coupés en deux -

Depuis un revers contre Alavés en septembre 2016 (2-1), le Barça était maître chez lui en Liga. A l'évidence, ce revers intervient au moment le plus improbable, alors que les Catalans récupéraient ce week-end leur maître à jouer Lionel Messi, indisponible depuis trois semaines en raison d'une fracture à un bras.

Mais après avoir esquivé tous les écueils sans Messi, écrasant le Real Madrid 5-1 dans le clasico fin octobre avant de sceller mardi leur qualification pour les huitièmes de Ligue des champions, les Barcelonais ont fini par trébucher contre toute attente.

Cela promet un choc au sommet après la trêve internationale puisque le Barça se déplacera chez l'un de ses rivaux directs, l'Atlético, le 24 novembre.

Et l'entraîneur Ernesto Valverde pourra sans doute regretter les problèmes d'indiscipline d'Ousmane Dembélé, qui l'ont conduit à écarter l'ailier français du groupe dimanche pour un match où sa vitesse et ses dribbles ont grandement manqué.

Est-ce le retour de Messi qui a réduit l'implication collective des autres joueurs ? Ou bien de mauvais choix de Valverde qui avait titularisé Malcom, transparent en première période ? Toujours est-il que les Barcelonais ont semblé coupés en deux, subissant les déferlantes en contre-attaque du Betis.

- Dembélé en tribune -

Dès la 20e minute, l'Hispano-Dominicain Junior a pris l'espace, repiqué dans l'axe et expédié le ballon au ras du poteau pour l'ouverture du score. Puis, après une parade splendide de Marc-André ter Stegen devant l'ancien Barcelonais Cristian Tello (30e), ce dernier a servi le vétéran Joaquin Sanchez, auteur d'une subtile déviation (34e).

Et le score aurait pu être plus lourd pour le Barça vu le nombre d'occasions du Betis (6e, 23e, 40e), comme ce tir à angle fermé de Tello (64e).

La réaction barcelonaise a été timide, entre slalom infructueux de Messi (12e) et reprise de Clément Lenglet à bout portant sauvée par le gardien sévillan (25e).

A la pause, Valverde n'avait pas beaucoup de choix pour modifier la dynamique du match, Dembélé étant en tribune, donc il a lancé le milieu Arturo Vidal, puis l'attaquant Munir et le jeune Carles Alena.

Le Barça a cru revenir deux fois dans le match lorsque Messi a transformé un penalty obtenu par Jordi Alba (68e) pour recoller à 1-2, puis lorsque Vidal, très bon, a poussé au fond l'offrande de Munir (79e) pour revenir à 2-3.

Mais Lo Celso (72e) et Canales (83e) ont à chaque fois douché l'optimisme du Camp Nou, d'autant que Rakitic a laissé ses partenaires à dix (82e). Et pour ne rien arranger, le Croate manquera le rendez-vous contre l'Atlético, qui s'annonce déjà crucial pour conquérir cette Liga si imprévisible.

Résultats de la 12e journée :

vendredi

Levante - Real Sociedad 1 - 3

samedi

Valladolid - Eibar 0 - 0

Getafe - Valence CF 0 - 1

Atlético Madrid - Athletic Bilbao 3 - 2

Gérone - Leganés 0 - 0

dimanche

Alavés - SD Huesca 2 - 1

Barcelone - Betis Séville 3 - 4

(17h30 GMT) Séville - Espanyol Barcelone

Rayo Vallecano - Villarreal

(19h45 GMT) Celta Vigo - Real Madrid