Espagne: le Barça enchaîne à Cadix, l'Atlético se rassure

Malgré l'incident médical en tribune qui a longtemps interrompu la fin de rencontre, le FC Barcelone a dominé Cadix 4-0 samedi pour la 5e journée de Liga et prend provisoirement la tête du classement, alors que l'Atlético Madrid s’est rassuré en écrasant le Celta Vigo 4-1.

Les Catalans ont ouvert la marque au retour des vestiaires grâce à Frenkie De Jong, présent au bon endroit pour pousser dans les cages une frappe détournée par le gardien Jeremias Ledesma (55e).

L'inévitable Robert Lewandowski a ensuite doublé la mise à la 65e, à la reprise d'une frappe de De Jong encore stoppée par le gardien, avant d'offrir le troisième but sur un plateau à Ansu Fati (86e).

Dans le temps additionnel, Ousmane Dembélé, entré à la 57e à la place de Ferran Torres, a scellé le succès avec un crochet conclu par une frappe détournée dans son propre but par le portier adverse (90e+2).

- Défibrillateur -

La partie a été interrompue une trentaine de minutes en deuxième période en raison d'un incident médical grave en tribune. Un photographe de l'AFP présent au stade a constaté qu'un supporter a été victime d'un malaise cardiaque avant d'être évacué. Un caméraman chargé de filmer la rencontre a perdu connaissance dans la foulée.

Auparavant, on avait vu le gardien argentin de Cadix, Jeremias Ledesma, porter en courant un défibrillateur vers la tribune pour secourir la victime. Le défenseur blaugrana Ronald Araujo s'est mis à prier sur la pelouse. Le match a repris à 21h05 et a pu se terminer dans le calme.

"On a appris que c'était un malaise cardiaque, mais qu'ils ont pu réanimer la victime. A l'arrivée, c'est le plus important. On parle d'une vie humaine et c'est bien plus important que le football. Mais ils ont pu le sauver et on a pu rejouer au football", a rassuré Xavi en conférence de presse d'après-match.

Avec ce succès, les Catalans entretiennent leur dynamique de victoires (ils sont à quatre succès consécutifs) et mettent la pression sur le Real, qui devra s'imposer contre Majorque dimanche pour regagner la tête.

- Atlético, changements payants -

Un peu plus tard dans la soirée, l'Atlético Madrid s'est provisoirement replacé au pied du podium grâce à un succès probant 4-1 contre le Celta Vigo au Metropolitano.

Angel Correa, que Diego Simeone avait décidé de titulariser à la place de Joao Felix en attaque, a d'abord ouvert le score (9e) sur une offrande de Rodrigo de Paul, avant que le milieu argentin ne double ensuite la mise (51e) d'une frappe à l’entrée de la surface déviée par la défense galicienne.

Yannick Carrasco, d'une action exceptionnelle (66e) initiée de la défense, puis Matheus Cunha (82e), au terme d'une chevauchée solitaire de 50 mètres après tout juste être entré en jeu et malgré une frappe détournée dans sa cage par Unai Nunez, avaient donné plus de relief au succès des Rojiblancos, contre la réduction du score de Gabriel Veiga (71e) pour le Celta.

Trois jours après son succès in extremis contre Porto (2-1) en Ligue des champions au terme d'une prestation insipide, Simeone avait procédé à six changements dans son onze de départ, avec les titularisations de Correa et de De Paul qui se sont révélées payantes.

L'attaquant argentin a d'ailleurs été acclamé par le public du Metropolitano à sa sortie, au moment de l'entrée en jeu d'Antoine Griezmann (63e).

Les Colchoneros engrangent de la confiance, avant le déplacement à Leverkusen mardi (21h00) en Ligue des champions puis la réception du Real Madrid dimanche prochain (21h00) pour un derby madrilène qui s'annonce une nouvelle fois électrique.