Espagne: le Barça enchaîne à Cadix malgré un incident médical en tribune

Malgré l'incident médical en tribune qui a longtemps interrompu la fin de rencontre, le FC Barcelone a dominé Cadix 4-0 samedi pour la 5e journée de Liga et s'empare provisoirement de la première place du classement devant le Real Madrid, qui reçoit Majorque dimanche (14h00).

Les Catalans ont ouvert la marque au retour des vestiaires grâce à Frenkie De Jong, présent au bon endroit pour pousser dans les cages une frappe détournée par le gardien Jeremias Ledesma (55e).

L'inévitable Robert Lewandowski a ensuite doublé la mise à la 65e, à la reprise d'une frappe de De Jong encore stoppée par le gardien, avant d'offrir le troisième but sur un plateau à Ansu Fati (86e).

Dans les arrêts de jeu, Ousmane Dembélé, entré à la 57e à la place de Ferran Torres, a scellé le succès avec un crochet conclu par une frappe détournée dans son propre but par le portier adverse (90e+2).

La partie a été interrompue une trentaine de minutes en deuxième période en raison d'un incident médical grave en tribune. Un photographe de l'AFP présent au stade a constaté qu'un supporter a été victime d'un malaise cardiaque avant d'être évacué. Un caméraman chargé de filmer la rencontre a perdu connaissance dans la foulée.

- "Lewy" enchaîne -

Auparavant, on avait vu le gardien argentin de Cadix, Jeremias Ledesma, porter en courant un défibrillateur vers la tribune pour secourir la victime. Le défenseur blaugrana Ronald Araujo s'est mis à prier sur la pelouse. Le match a repris à 21h05 et a pu se terminer dans le calme.

Cet incident a forcément éclipsé la rencontre, lors de laquelle Xavi a pu offrir ses premières minutes à ses dernières recrues Hector Bellerin (titulaire) et Marcos Alonso (entré à la 78e à la place d'Alex Baldé).

"On a appris que c'était un malaise cardiaque, mais qu'ils ont pu réanimer la victime. A l'arrivée, c'est le plus important. On parle d'une vie humaine et c'est bien plus important que le football. Mais ils ont pu le sauver et on a pu rejouer au football", a rassuré Xavi en conférence de presse d'après-match.

Un peu engourdi en première période, le onze initial, bouleversé par neuf changements, s'est même fait peur sur quelques contres des Andalous. Mais l'entrée en jeu de Pedri, Ousmane Dembélé et Robert Lewandowski à la 57e a fait basculer la rencontre entre les mains des Catalans.

Avec ce succès entaché par l'urgence médicale, les Catalans conservent toutefois leur dynamique de quatre victoires consécutives et mettent la pression sur le Real, qui devra s'imposer contre Majorque dimanche pour regagner la tête.

Et avant son retour très attendu en Bavière mardi soir en Ligue des champions, le goleador polonais "Lewy" a prolongé son incroyable série de buts, avec une neuvième réalisation en six matches depuis son arrivée en Catalogne cet été.