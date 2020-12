Espagne: le Barça rechute chez le promu Cadix, Zidane et le Real respirent

Le FC Barcelone a rechuté 2-1 chez le promu Cadix sur une erreur défensive de Clément Lenglet, alors que le Real Madrid a permis à Zinédine Zidane de souffler avec un court succès 1-0 à Séville, samedi pour la 12e journée de Liga.

Le Barça, qui restait sur trois succès de rang, avait réussi à neutraliser le but initial d'Alvaro Gimenez (8e) grâce à un but contre son camp de Pedro Alcala (57e), mais le défenseur français Clément Lenglet a manqué un contrôle et offert le but du 2-1 à l'icône Alvaro Negredo (63e). De quoi faire replonger le club catalan dans ses cauchemars avant l'affiche de Ligue des champions face à la Juventus Turin, mardi (21h00/20H00 GMT).

Sur une touche anodine, Lenglet a manqué son contrôle, son gardien Marc-André ter Stegen n'a pas réussi à récupérer le ballon et Negredo, fraîchement entré, n'a eu qu'à pousser le ballon dans le but pour offrir une victoire de prestige au surprenant promu, désormais 5e du classement.

Après avoir souffert lors du clasico perdu 3-1 face au Real le 25 octobre, après avoir perdu son acolyte Gerard Piqué, lourdement blessé au genou droit, et après avoir lui-même été touché à la cheville droite contre Osasuna, Lenglet n'a pas été rassurant samedi aux côté de son nouveau camarade Oscar Mingueza, coupable sur le premier but de Cadix.

"C'est un pas en arrière gigantesque au niveau de nos possibilités de lutter (pour le titre en Liga). Si on ne progresse pas dans la gestion de nos temps forts et de nos temps faibles, on ne pourra rien dire d'autre (que le titre en Liga est d'ores et déjà perdu)", a déploré l'entraîneur Ronald Koeman en conférence de presse d'après-match.

Très convaincants lors de leurs trois derniers matches contre le Dynamo Kiev (4-0), Osasuna (4-0) et Ferencvaros (3-0), les Blaugranas ont renoué avec leurs défauts samedi: une défense défaillante et une irrégularité chronique.

L'armada offensive alignée (Griezmann, Messi, Coutinho, Braithwaite) a bien essayé de pousser en fin de match... sans jamais parvenir à faire sauter le verrou andalou.

Le Barça reste donc coincé à la 7e place au classement (14 pts), à 4 points de son adversaire du soir (5e) et à 12 points du leader provisoire, l'Atlético Madrid.

- Zidane peut souffler -

Côté Real, Zinédine Zidane peut souffler: alors que le technicien comptait sur les retours de ses tauliers Casemiro et Karim Benzema, le déclic est venu de la vitesse de Vinicius.

La jeune pépite brésilienne a effleuré un ballon transmis par Ferland Mendy puis détourné dans ses propres cages par le gardien marocain de Séville Yassine Bounou (55e), pour permettre au Real de l'emporter 1-0 à Séville.

Un grand soulagement pour l'entraîneur français, sur la sellette après les deux revers consécutifs contre Alavés (2-1) le 28 novembre en Liga et contre le Shakhtar mardi en Ligue des champions (2-0). "Zizou" voit son équipe remonter sur le podium du championnat avant d'aborder un match crucial pour son avenir européen à domicile contre le Borussia Mönchengladbach mercredi.

- Lemar débloque l'Atlético -

L'Atlético s'est lui emparé de la première place provisoire, en attendant le déplacement de la Real Sociedad dimanche à Alavés (21h00), grâce à sa victoire 2-0 contre Valladolid. L'attaquant français Thomas Lemar, en train de retrouver sa meilleure forme dans le sillage de son très bon match contre Valence le week-end dernier, a notamment inscrit un but.

Alors que les Colchoneros étaient enlisés dans un faux rythme et pliaient sous les frappes à longue distance de Valladolid, l'international français a débloqué la situation du plat du pied gauche, à la reprise d'un long centre de Kieran Trippier (56e). Marcos Llorente a ensuite doublé la mise (72e).

Un but qui devrait regonfler la confiance de Lemar, plus appelé en Bleu depuis novembre 2019 et souvent cantonné à un rôle de remplaçant la saison dernière, mais qui renaît depuis l'automne : il n'avait plus marqué depuis le 20 avril 2019 contre Eibar en Liga (1-0) toutes compétitions confondues.

Cette victoire permet aux "Rojiblancos" (26 pts) de rester la seule équipe invaincue en Liga et de garder leurs cages inviolées pour la huitième fois de la saison en championnat.