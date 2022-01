Espagne: le Real "en vacances", l'Atlético double le Rayo

Le Real Madrid, leader de Liga, a essuyé sa première défaite depuis trois mois dimanche 1-0 à Getafe pour la 19e journée, alors que l'Atlético Madrid s'est défait du Rayo Vallecano 2-0 pour remonter provisoirement à la 4e place, à 14 points des Merengues.

Les hommes de la "Maison blanche", qui ne s'étaient plus inclinés depuis le 3 octobre et une défaite sur le terrain de l'Espanyol Barcelone (2-1), ont plié dimanche sur un but d'Enes Unal dès la 9e minute consécutive à une perte de balle malencontreuse d'Eder Militao.

Pour les hommes de Carlo Ancelotti, c'est la fin d'une série d'invincibilité de 15 matches en trois mois, durant laquelle ils ont enregistré 13 victoires et 2 nuls.

Pour Getafe, ce succès est une bouffée d'oxygène bienvenue en ce début d'année: les joueurs de la banlieue de Madrid s'éloignent provisoirement de la zone rouge, avec trois points d'avance sur le premier relégable, Alavés (15 points), qui reçoit la Real Sociedad pour le derby basque en début de soirée (18h30).

- Rodrygo, blessé ? -

Même Karim Benzema, en quête de son 300e but sous le maillot blanc, n'a pas réussi à créer de différences. Et les joueurs réputés pour leurs qualités balle aux pieds ont paru particulièrement maladroits dimanche, à l'instar de Toni Kroos ou de Marcelo.

"On est restés en vacances un jour de plus", a résumé "Carletto" dimanche en conférence de presse d'après-match.

Cette défaite n'est peut-être pas la seule mauvaise nouvelle pour Ancelotti: Rodrygo, touché à l'épaule gauche lors d'une chute en début de deuxième période, a été remplacé à la 67e minute par Mariano.

Malgré ce revers, pas de panique pour les Madrilènes: le Real dispose toujours (provisoirement) de 18 points d'avance sur le Barça (7e, 28 pts), qui se déplace à Majorque en soirée (21h00).

- Correa relance l'Atlético -

Dans la foulée, grâce à un doublé de l'omniprésent argentin Angel Correa (28e, 53e), l'Atlético Madrid a contrôlé 2-0 à domicile l'équipe surprise de ce début de saison en Liga, le Rayo Vallecano, dans le deuxième derby madrilène de cette 19e journée.

Un succès qui permet aux Colchoneros d'oublier un mois de décembre catastrophique (4 défaites en 4 matches de championnat), de débuter 2022 avec une première victoire en Liga depuis le 28 novembre (4-1 contre Cadix), et de doubler au classement leur adversaire du jour, quelque peu diminué par les cas de Covid-19.

Andoni Iraola, le technicien basque du Rayo, a notamment choisi de relancer dans les cages Luca Zidane, pour son deuxième match de la saison en Liga.

Le portier français avait été expulsé sur carton rouge dès la première journée face au Séville FC (3-0), et n'avait plus joué en championnat depuis lors, cédant sa place à Stole Dimitrievski. Il n'a rien pu faire face aux deux frappes de Correa.