Espagne: le Real et l'Atlético, duo de tête avant le derby

Très remanié par Zinédine Zidane, le Real Madrid a dompté Osasuna 2-0 mercredi pour les grands débuts du gardien français Alphonse Areola, prenant seul les commandes du Championnat d'Espagne devant l'Atlético, tombeur de Majorque (2-0) et son prochain adversaire samedi dans le derby madrilène.

Dure soirée pour les promus : au stade Santiago-Bernabéu, le Real a battu le club de Pampelune sur deux belles frappes des jeunes Brésiliens Vinicius (36e) et Rodrygo (72e) tandis qu'aux Baléares, Majorque n'a rien pu faire face à Diego Costa (26e) et Joao Félix (64e).

Ces succès acquis lors de la sixième journée permettent aux deux rivaux de Madrid de s'installer en tête du classement: le Real premier avec 14 points, l'Atlético dauphin avec 13 points et déjà une petite avance sur le FC Barcelone (5e, 10 pts), qui a battu mardi Villarreal 2-1 mais a encore perdu sur blessure son capitaine Lionel Messi.

Tout a changé ! Une semaine après sa déroute face au Paris SG (3-0) en Ligue des champions, le Real a repris du poil de la bête en enchaînant deux succès précieux et en s'installant en tête. Le tout sans puiser dans ses réserves, grâce à la politique de rotation d'effectif chère à Zidane.

- Débuts réussis d'Areola -

Le Français a ainsi donné sa chance à Areola, arrivé en prêt au Real pour être la doublure du Belge Thibaut Courtois, et le portier français a réussi ses débuts.

Il a été très serein, comme sur ce ballon capté à une seule main qui a impressionné le Bernabéu (34e) ou ce face-à-face gagné avec un attaquant adverse (44e). Petite alerte, le champion du monde est resté au sol en deuxième période, apparemment victime d'une crampe, mais il a pu ensuite reprendre le jeu.

D'autres seconds couteaux ont marqué des points, en particulier les pépites brésiliennes Vinicius (19 ans) et Rodrygo (18 ans), présentés comme l'avenir du Real.

Le premier, intégré à l'équipe première depuis l'an dernier, n'avait plus marqué depuis février ? Titulaire, il a lancé le Real vers la victoire d'un tir puissant à l'entrée de la surface, légèrement dévié (36e), avant de fêter son but avec émotion, au bord des larmes.

Quant à Rodrygo, entré à l'heure de jeu, il a impressionné en marquant son premier but avec le Real... dès son premier ballon ! Contrôle sur l'aile gauche, course vers l'intérieur et plat du pied vers le poteau opposé (72e).

Dans ce bal des débutants, seul le Serbe Luka Jovic n'a pas profité de l'aubaine : titulaire à la place du Français Karim Benzema, actuel meilleur buteur du Real (5 buts en Liga), la recrue estivale a eu des occasions sans conclure (18e, 50e). Et lorsque Jovic a fini par trouver la faille, il a vu son but annulé pour hors-jeu (58e).

- L'Atlético redémarre -

Cela n'a pas empêché le Real de faire le plein de points et de confiance avant le chaud derby face à l'Atlético samedi au stade Metropolitano, avec la première place en jeu.

De leur côté, les "Colchoneros" ont enfin redémarré mercredi après plusieurs contre-performances qui ont alimenté les doutes autour de leur animation offensive.

A Majorque, l'Atlético s'est imposé avec maîtrise sur une tête de Diego Costa (26e), son premier but cette saison, puis un tir contré du prodige portugais Joao Félix (64e), qui a repris des couleurs après avoir dû digérer son retentissant transfert en provenance de Benfica (126 M EUR).

Seule ombre au tableau, l'avant-centre Alvaro Morata a été exclu pour un second carton jaune, récolté pour protestation (78e) et il ne jouera pas samedi le derby madrilène contre le Real, son ancien club...