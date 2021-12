Espagne: le Real roi de Madrid, le Barça s'enlise

Le roi de la capitale, c'est le Real ! Grâce à Karim Benzema, la "Maison blanche" a raflé le derby contre l'Atlético 2-0 dimanche pour la 17e journé de Liga et creuse l'écart en tête du classement, avec 13 points d'avance sur les Colchoneros (4es, 29 points).

Les Merengue ont pris les devants grâce à leur prince Benzema, auteur d'une magnifique reprise de volée à la 16e pour asseoir son statut de meilleur buteur du championnat (13 buts en 16 matches), puis ont scellé le résultat avec un but de Marco Asensio, parfaitement servi par Vinicius (57e).

Avec ce succès, le Real assomme un peu plus le championnat: à dix jours de la trêve, les hommes de Carlo Ancelotti mènent la danse avec 8 points d'avance sur leur premier poursuivant, le Séville FC (34 pts), vainqueur 1-0 samedi à Bilbao.

- Dix de suite -

Il s'agit du 10e succès consécutif de la "Maison blanche" toutes compétitions confondues. La dernière défaite des Merengue remonte au 3 octobre sur le terrain de l'Espanyol Barcelone (2-1). Côté Rojiblancos, en revanche, il s'agit du 3e revers sur les 5 derniers matches.

Ce triomphe, important mentalement, a surtout confirmé les bonnes impressions d'Ancelotti: touché le week-end dernier contre la Real Sociedad, l'avant-centre français Karim Benzema continue de briller, bien qu'il ait dû être remplacé par précaution par Luka Jovic à la mi-temps.

Et à ses côtés, tout roule: Vinicius a distillé deux passes décisives géniales, Marco Asensio répond toujours présent, le milieu de terrain reste inoxydable, et la défense, imperméable.

Diego Simeone a tout tenté pour contrer la marée blanche: il a lancé Thomas Lemar et Joao Felix à la place de Yannick Carrasco et Antoine Griezmann à la pause, puis Renan Lodi et Luis Suarez à la 60e à la place de Angel Correa et Matheus Cunha. Sans succès.

"C'est clair, nous sommes favoris (pour gagner la Liga)", a réagi Ancelotti en conférence de presse d'après-match. "Mais une baisse d'attention peut te coûter très cher. Ma deuxième saison ici (lors de son premier passage au Real), on avait atteint un record avec 22 matches remportés de rang, puis on avait explosé. Je ne l'oublie pas. Donc aujourd'hui, je suis heureux, mais je sais qu'il peut y avoir des pièges en deuxième partie de saison", s'est méfié le technicien italien.

- le Barça s'enlise -

Plus tôt dans la journée, le FC Barcelone n'a pas relevé la tête à Osasuna : quatre jours après son revers 3-0 chez le Bayern Munich et son élimination de la Ligue des champions, le Barça a concédé le nul 2-2 en Navarre, et reste enlisé à la 8e place de Liga, à 18 points du Real.

Encore sonnés par leur déroute allemande, les Catalans ont pourtant pu compter sur leurs jeunes: Nico (12e), parfaitement servi par Gavi, puis Ez Abde (49e), à la reprise d'un débordement d'Ousmane Dembélé, ont permis au Barça de prendre deux fois les devants, mais les Navarrais ont égalisé à chaque fois, d'abord par une tête décroisée de David Garcia (14e) puis par une reprise de Chimy Avila, sur un corner mal dégagé par les Catalans en toute fin de match (86e).

"On doit changer cette dynamique, et vite. On a besoin d'une victoire de manière urgente. Là, on a un problème. Ce n'est pas un manque d'envie ou de motivation. Là, c'est un problème footballistique", a regretté la légende blaugrana en conférence de presse d'après-match.

Mais Xavi peut se prendre à rêver devant la brillante prestation des jeunes pépites formées au club. Le jeune international espagnol Gavi (17 ans) a signé une ouverture magnifique pour Nico (19 ans), auteur d'un appel futé en profondeur. Et après la pause, c'est l'ailier marocain Ezzalzouli Abde (19 ans), surnommé Ez Abde, qui a conclu au deuxième poteau un joli débordement d'Ousmane Dembélé, enfin titulaire en Liga après sa première titularisation de la saison mercredi à Munich en C1.

"La note positive, c'est la prestation de nos jeunes. Le match d'Ez Abde est spectaculaire. Celui de Gavi aussi, de Nico... Les joueurs qui créent des différences ont 17, 18, 19 ans. C'est de bon augure pour le futur du club, mais ça en dit beaucoup sur la situation actuelle", a conclu Xavi.

Enfin, dans le match des outsiders, le Betis Séville (3e) a écrasé la Real Sociedad (5e) 4-0 à domicile.