Espagne: le Real, surpris au Rayo, cède son trône au Barça

Première défaite en Liga pour le Real Madrid! En l'absence de Karim Benzema, toujours gêné à une cuisse, les Merengues ont été surpris 3-2 lundi en clôture de la 13e journée sur le terrain de leur voisin, le Rayo Vallecano, et cèdent leur trône pour la première fois de la saison.

En l'absence de leur Ballon d'Or français, les Merengues ont été embarqués dans un scénario fou: le Rayo a ouvert la marque dès la 5e minute grâce à une belle reprise de Santi Comesana, puis le Real a repris l'avantage grâce à un pénalty de Luka Modric (37e) et une tête d'Eder Militao (41e), mais Alvaro Garcia a égalisé à 2-2 juste avant la pause (44e), et Oscar Trejo a scellé la victoire des banlieusards à la 67e sur pénalty, pour une main de Dani Carvajal dans sa surface.

Avec ce revers, les hommes de Carlo Ancelotti stagnent à la deuxième place, à deux points du FC Barcelone (34 points), vainqueur d'Almeria samedi soir pour la dernière apparition de Gerard Piqué au Camp Nou.

"On n'a pas eu le réalisme de l'adversaire, on a eu des difficultés sur nos sorties de balle, on aurait pu mettre plus de ballons directs, on a pêché sur les duels, les deuxièmes ballons... La qualité n'était pas suffisante", a égrainé le technicien italien en conférence de presse d'après-match.

Dans le petit stade hostile de Vallecas, le quartier populaire du sud de la capitale espagnole, la "Maison blanche" n'a pas trouvé la clé.

Thibaut Courtois, qui n'a pas eu la main assez ferme sur l'égalisation à 2-2, est bien monté sur les derniers coups de pieds arrêtés pour tenter d'égaliser sur le gong... mais rien n'y a fait.

- Réveil dès jeudi ? -

Il s'agit de la première défaite en championnat cette saison pour le Real, mais la deuxième toutes compétitions confondues: les Merengues avaient été surpris sur le même score sur le terrain du RB Lepizig pour la 5e journée et avant-dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions.

"Jouer tous les trois jours, c'est dur, on souffre. On n'est plus aussi frais qu'avant. Surtout dans ce type de matches, où l'adversaire te presse et où tu as besoin de jambes", a estimé Carlo Ancelotti avant d'ajouter que la prestation du jour n'était "pas qu'un problème physique".

Pour le Rayo, cette victoire est une immense bouffée d'oxygène. Avec ces trois points inespérés, le Rayo remonte à la 8e place du classement (21 points) devant Villarreal, et n'est plus qu'à trois petits points des places qualificatives pour la Ligue des champions (l'Atlético est troisième avec 24 points).

Et l'expulsion de l'entraîneur basque Andoni Iraola du banc, pour un geste d'humeur à la 61e, n'a eu pour effet que de regonfler l'ardeur des locaux.

A quatre jours de la coupure du championnat pour laisser place au Mondial, le Real prend un coup de massue sur la tête... mais aura vite l'occasion de récupérer son fauteuil de leader dès jeudi.

Dans l'attente fiévreuse du sauveur Benzema, les Merengues recevront Cadix (21h30) un jour après le match du Barça à Osasuna, mercredi (21h30), pour le dernier match de la carrière de Gerard Piqué.