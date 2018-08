Espagne: Luis Enrique innove sans "révolution"

Luis Enrique, nouveau sélectionneur de l'Espagne, a dévoilé vendredi une première liste innovante sans plusieurs Mondialistes comme Koke, Jordi Alba ou Iago Aspas, délaissés au profit des jeunes Dani Ceballos, José Luis Gaya et Rodri. Mais ce n'est pas "une révolution", a-t-il assuré.

Pour cette première convocation après les retraites internationales de Gerard Piqué, Andrés Iniesta et David Silva, Luis Enrique a dû repenser en profondeur la défense et le milieu de terrain en vue des matches de Ligue des nations contre l'Angleterre (8 septembre) et la Croatie (11 septembre).

Des 23 Mondialistes de Russie, seuls 13 ont été reconduits, même si Luis Enrique a assuré ne pas vouloir tout bouleverser.

"Je n'ai eu à aucun moment l'intention de faire une révolution", a dit l'intransigeant technicien lors d'une conférence de presse au centre d'entraînement de la sélection, dans la banlieue de Madrid.

"Mais faire évoluer le style de jeu montré par l'équipe sur les dernières phases finales, oui, je crois que c'est nécessaire. A partir de là, je n'ai fait attention ni à l'âge, la taille, la beauté ou le côté sympathique des joueurs, j'ai retenu les joueurs dont je considère qu'ils sont les meilleurs pour ce premier rassemblement. Il y aura sûrement des changements pour le deuxième, puis le troisième", a-t-il prévenu.

Luis Enrique a expliqué avoir voulu doubler tous les postes et se satisfaire de cette première liste de 24 joueurs qui présentent une moyenne d'âge de 26 ans. "Elle est assez équilibrée, je l'aime bien, c'est sans doute que j'ai bien fait les choses", a-t-il lancé avec son ironie habituelle.

- Faire "évoluer" le jeu espagnol -

Au poste de latéral gauche, pas de Jordi Alba (29 ans, 66 sélections), qui avait connu selon la presse quelques accrochages avec Luis Enrique à la fin de son mandat d'entraîneur du Barça (2014-2017).

Le technicien a néanmoins refusé vendredi de parler des absents. "Je n'ai rien à dire sur eux, en bien ou en mal", a-t-il tranché.

A la place d'Alba ont été convoqués Gaya et Marcos Alonso, tandis que Raul Albiol, Diego Llorente et Inigo Martinez viennent épauler le capitaine Sergio Ramos dans l'axe.

Dans l'entrejeu, Luis Enrique a également innové avec Sergi Roberto, l'un des oubliés du Mondial-2018, Dani Ceballos, promis à davantage de temps de jeu au Real Madrid, et le milieu défensif Rodri qui semble avoir passé un cap en signant à l'Atlético.

Enfin, en attaque, la principale nouveauté est le retour d'Alvaro Morata, qui avait été doublé par Iago Aspas pour une place en Russie cet été. Mais les autres noms sont connus et rodés au style de jeu espagnol, fait de passes courtes et redoublées: Isco, Asensio, Diego Costa, Rodrigo...

Comme il l'avait fait avec le Barça, converti à un jeu plus direct jusqu'à gagner la Ligue des champions en 2015, Luis Enrique a confirmé qu'il comptait faire "évoluer" le jeu de l'Espagne.

"Notre style va rester le même en terme de possession du ballon, sur le fait d'assumer la responsabilité du jeu, mais il y a toujours des nuances", a-t-il fait valoir, disant vouloir s'éloigner de l'ombre écrasante de la "Roja" victorieuse d'un triplé historique Euro-Mondial-Euro entre 2008 et 2012.

"Nous n'avons pas à nous comparer à cette sélection, nous devons nous comparer aux autres sélections nationales du moment au niveau mondial, et dans ce domaine je ne crois pas que nous soyons inférieurs à quiconque", a conclu le technicien.

Les 24 joueurs:

Gardiens (3): David de Gea (Manchester United/ENG), Kepa Arrizabalaga (Chelsea/ENG), Pau Lopez (Betis Séville)

Défenseurs (9): Dani Carvajal (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea/ENG), Raul Albiol (Naples/ITA), Diego Llorente (Real Sociedad), Nacho (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Inigo Martinez (Athletic Bilbao), Marcos Alonso (Chelsea/ENG), José Luis Gaya (Valence)

Milieux de terrain (6): Sergio Busquets (FC Barcelone), Sergi Roberto (FC Barcelone), Rodri (Atlético Madrid), Saul (Atlético Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Munich/GER), Dani Ceballos (Real Madrid).

Attaquants (6): Isco (Real Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Alvaro Morata (Chelsea/ENG), Diego Costa (Atlético Madrid), Suso (AC Milan/ITA), Rodrigo (Valence).