Espagne: nouvelle blessure pour Diego Costa et pour l'Atlético

L'attaquant de l'Atlético Madrid Diego Costa, sorti en raison de "douleurs" samedi contre Bilbao (3-2), souffre d'un problème à un pied, a annoncé mardi le club "colchonero", affaibli par les blessures avant son choc face au leader Barcelone le 24 novembre.

"Diego Costa souffre d'un traumatisme au niveau d'un pied", a écrit l'Atlético. "L'attaquant effectuera un entraînement alternatif visant à le soulager, avec traitement médical et kinésithérapie", a ajouté le club sans préciser sa durée d'indisponibilité.

Selon le site internet du quotidien sportif As, Costa devrait en principe être apte pour la réception du Barça la semaine prochaine en Liga. Mais son manque de rythme pourrait poser problème.

Absent pendant deux semaines fin octobre et début novembre en raison de problèmes musculaires, Costa (30 ans) est revenu brièvement à la compétition samedi contre l'Athletic Bilbao mais il a cédé sa place à la pause en raison de "douleurs", selon son entraîneur Diego Simeone.

Cette blessure vient compliquer encore un peu plus le travail du technicien argentin, privé notamment du Français Thomas Lemar (cuisse) et de plusieurs défenseurs: Diego Godin, Lucas Hernandez, José Maria Gimenez et Stefan Savic.

L'Atlético Madrid, actuel 3e de Liga à une longueur derrière Barcelone, reçoit le leader blaugrana au Metropolitano samedi pour la 13e journée de Liga, avant d'accueillir Monaco en Ligue des champions pour valider sa qualification en huitièmes (28 novembre).