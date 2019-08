Espagne: sans Messi, le Barça n'y arrive pas

Le FC Barcelone au ralenti: toujours privé de Lionel Messi, et toujours à l'arrêt sur le dossier Neymar, le champion d'Espagne a trébuché face au promu Osasuna (2-2) samedi pour la 3e journée de Liga, ratant l'opportunité de monter sur le podium provisoire.

Au stade El Sadar de Pampelune, un doublé de Roberto Torres d'une volée splendide (7e) puis sur un penalty concédé par Gerard Piqué (81e) a permis à Osasuna d'arracher le nul. Auparavant, avec un Antoine Griezmann moins tranchant que le week-end précédent, le Barça avait pourtant pris l'avantage grâce à la rentrée tonitruante du jeune Ansu Fati (16 ans), auteur de son premier but blaugrana (51e), puis une frappe placée du Brésilien Arthur (64e).

Avec une seule victoire en trois journées, le Barça (4 pts) signe son pire démarrage en Championnat d'Espagne depuis la saison 2008-2009. Le club catalan pointe à trois longueurs de la tête occupée par l'Athletic Bilbao (7 pts) et le Séville FC (7 pts).

"En première période, nous avons été épouvantables, en vérité", a pesté l'entraîneur blaugrana Ernesto Valverde. "Nous contrôlions ce match, nous ne pouvons pas nous permettre de le laisser échapper."

L'Atlético Madrid (6 pts), qui reçoit Eibar dimanche en fin d'après-midi, peut prendre seul les commandes en cas de succès, tandis que le Real Madrid (4 pts) se déplace dimanche soir sur la pelouse de Villarreal.

- Griezmann se démène en vain -

Ce n'est pas vraiment le début de saison dont rêvait le Barça, handicapé par les blessures de Lionel Messi (mollet), de Luis Suarez (mollet) et d'Ousmane Dembélé (cuisse).

Mais avec un Griezmann qui s'est démené en vain en pointe, et toujours sans Neymar (dont l'éventuel retour à Barcelone s'étire en longueur), l'équipe de Valverde a encore perdu des points précieux.

Les Catalans ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes: leur marquage est trop lâche sur l'ouverture du score, où Roberto Torres, seul au second poteau, peut reprendre de volée sans la moindre opposition (7e).

Et le penalty concédé par Piqué pour une main au-dessus de l'épaule semble indiscutable, ce qui a offert un doublé à Torres (81e).

Le Barça est somme toute puni de n'avoir joué qu'en seconde période, après un premier acte très décevant où les Catalans n'ont pas cadré une frappe.

- Fati n'a pas suffi -

A la pause, Valverde a pris le risque de lancer Ansu Fati, une semaine après ses grands débuts sous le maillot blaugrana. Et le jeune attaquant issu de la Masia, le centre de formation catalan, a marqué les esprits en égalisant d'une tête décroisée splendide (51e), devenant le troisième joueur le plus jeune à inscrire un but dans l'histoire de la Liga.

Pour le reste, Fati a fait son âge: sa frappe face au gardien était trop écrasée (59e) et il était trop court sur un centre de volée de Griezmann (73e). Ce dernier n'a d'ailleurs pas eu le même rendement que le week-end dernier au Camp Nou, où il avait signé un doublé face au Betis (5-2)...

Dans une fin de match très ouverte, Arthur a donné l'avantage au Barça d'un tir au milieu de quatre défenseurs (64e), mais cela n'a pas suffi pour les Catalans, sauvés plusieurs fois par leur gardien Marc-André ter Stegen (75e, 78e) avant le penalty de l'égalisation.

Enfin, sur la balle de match, le jeune attaquant blaugrana Carles Pérez (21 ans) s'est emmêlé les pinceaux seul face au gardien (89e)...

Il est un peu inquiétant que le grand Barça doive s'en remettre à des joueurs aussi inexpérimentés. Et il faudra voir si la trêve internationale début septembre permet aux Barcelonais de se remettre d'aplomb en récupérant certains de leurs blessés... A moins que Neymar ne débarque en toute fin de mercato?