Espagne: Séville avec de l'avance, le Barça dans l'attente

Avec son nouvel entraîneur Julen Lopetegui, Séville peut s'échapper en tête du Championnat d'Espagne vendredi contre Vigo en ouverture de la 3e journée, qui oppose samedi le promu Osasuna et le champion Barcelone, toujours dans l'atttente de Lionel Messi (blessé) et de Neymar (espéré).

Lopetegui revit: moins d'un an après son limogeage sans ménagement de la sélection espagnole, puis du Real Madrid, le technicien basque a débuté en fanfare son mandat au Séville FC avec deux succès en autant de matches.

Le club andalou (1er, 6 pts) espère continuer son sans-faute vendredi face au Celta Vigo (18h00 GMT), ce qui lui permettrait de prendre seul les commandes en attendant la rencontre de l'Atlético Madrid (2e, 6 pts) contre Eibar dimanche.

L'autre match programmé vendredi est un alléchant derby basque entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad de Saint-Sébastien (20h00 GMT), clubs voisins qui entretiennent une rivalité bon enfant.

Samedi (15h00 GMT), le FC Barcelone (9e, 3 pts) se déplace non loin de là, à Pampelune en Navarre, pour y affronter Osasuna (7e, 4 pts).

Et si le club blaugrana peut se réjouir de l'adaptation éclair d'Antoine Griezmann, auteur d'un doublé lors de la victoire 5-2 contre le Betis, deux points d'interrogation persistent: le capitaine Lionel Messi, qui se remet d'une blessure à un mollet, sera-t-il remis à temps ou bien attendra-t-il la mi-septembre et la fin de la trêve internationale pour revenir ? Et quid du dossier Neymar ?

A cinq jours de la clôture du mercato lundi à minuit, l'attaquant brésilien est toujours au Paris SG malgré l'intensification des négociations entre les deux clubs, qui se sont encore rencontrés mardi. L'opération sera-t-elle bouclée à temps ?

A Madrid, le Real de Zinédine Zidane (3e, 4 pts) a quelques fantômes de la saison dernière à chasser après le triste nul concédé contre Valladolid (1-1). L'équipe merengue se déplace à Villarreal dimanche soir (19h00 GMT) pour rebondir et prouver que les 300 millions d'euros investis cet été dans le recrutement ne l'ont pas été en vain...

Le programme (en heures GMT):

Vendredi:

(18h00) Séville - Celta Vigo

(20h00) Athletic Bilbao - Real Sociedad

Samedi:

(15h00) Osasuna - Barcelone

(17h00) Levante - Valladolid

Getafe - Alavés

(19h00) Betis Séville - Leganés

Dimanche:

(15h00) Valence CF - Majorque

(17h00) Espanyol Barcelone - Grenade

Atlético Madrid - Eibar

(19h00) Villarreal - Real Madrid