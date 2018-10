Espagne: Séville dépasse en tête un Barça au ralenti

Chaises musicales en Championnat d'Espagne! Le Séville FC s'est emparé dimanche du fauteuil de leader, battant Vigo (2-1) pour doubler le FC Barcelone, son prochain adversaire, qui a piétiné à Valence (1-1) et enchaîné un quatrième match sans victoire en Liga.

Dans un haut de tableau très resserré où les six premiers se tiennent en deux points, le grand perdant du week-end est le Real Madrid, battu samedi par Alavés (1-0) et incapable de marquer depuis plus de sept heures de jeu, soit quatre rencontres officielles.

Mais le Barça n'a pas su en profiter à Valence, Lionel Messi (23e) répondant à Ezequiel Garay (2e), et le surplace des deux ogres de la Liga favorise les ambitieux: l'Atlético Madrid, tombeur du Betis Séville (1-0), s'est brièvement emparé de la première place dimanche après-midi avant d'être doublé par le Séville FC.

Les buts de Pablo Sarabia (39e) et du Français Wissam Ben Yedder (61e) contre le Celta Vigo ont permis aux Sévillans de prendre les commandes avec 16 points, devant le Barça (2e, 15 pts), l'Atlético (3e, 15 pts) et le Real (4e, 14 pts).

"Je crois que nous sommes en grande forme en ce moment", s'est réjoui Ben Yedder. "Nous sommes en confiance et nous prouvons que nous pouvons être réguliers même en jouant des matches aussi rapprochés."

Quant à l'Espanyol Barcelone (5e, 14 pts), qui a battu Villarreal 3-1, il reste en embuscade à portée de la première place, au même titre qu'Alavés (6e, 14 pts).

- L'Atlético revient dans la course -

Grands vainqueurs de cette journée, l'Atlético comme Séville ont dépassé le Real, en pleine crise de résultats.

Contre le Betis au stade Metropolitano, l'Argentin Correa, entré à la 56e minute à la place du Français Thomas Lemar, a débloqué la rencontre d'un tir rasant (74e).

Qui aurait dit il y a un mois, après une seule victoire lors des quatre premières journées pour l'Atlético, que les "Colchoneros" combleraient leur retard? Les voilà revenus dans la course au titre.

Surtout, l'"Atleti" a retrouvé sa solidité défensive, avec notamment Lucas Hernandez en charnière centrale dimanche: un seul but encaissé sur les cinq derniers matches.

En attaque, Antoine Griezmann a eu quelques occasions (28e, 35e, 51e) mais il n'a pas pu célébrer par un but la future naissance de son deuxième enfant, annoncée samedi.

- Séville attendu au Camp Nou -

A Séville, l'homme en forme s'appelle Pablo Sarabia: l'Espagnol a ouvert la marque de la tête (39e) puis délivré une passe décisive à Ben Yedder (61e), dont le 5e but cette saison en Liga a été validé après recours à l'arbitrage vidéo.

Vigo, réduit à dix après l'exclusion de Nestor Araujo (58e), a néanmoins entretenu l'espoir avec un exploit solitaire du Marocain Sofiane Boufal (85e)... sans toutefois pouvoir empêcher Séville de prendre les commandes de la Liga.

Et le Barça peut se méfier des Andalous, attendus au Camp Nou le samedi 20 octobre, après la trêve internationale, pour un choc au sommet de la Liga.

Si la méforme persistante du Real est inquiétante, les Barcelonais avaient rassuré leurs supporters mercredi contre Tottenham en Ligue des champions (4-2).

Et malgré cette série de quatre matches sans succès en Liga, le nul obtenu dimanche dans le contexte difficile du stade Mestalla ressemble à un moindre mal pour l'équipe d'Ernesto Valverde, confrontée à un calendrier effroyable ce mois-ci.

"Après le but de +Leo+ (Messi) nous avons essayé par tous les moyens de marquer mais ils défendaient bien", a commenté Valverde en conférence de presse. "Il nous a peut-être manqué cette pointe de réussite."

La presse catalane regrettera sans doute les choix timorés du technicien, qui n'a fait son premier changement qu'à la 84e minute pour lancer Ousmane Dembélé, lequel n'a pas pu faire de miracles.

Au XXIe siècle, la Liga a rarement été aussi ouverte après deux mois de compétition. Et cela promet du beau spectacle à l'approche du clasico Barça-Real le 28 octobre !