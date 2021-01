Espagne: Villarreal ouvre à Vigo, pour rester européen

Villarreal (5e) ouvre vendredi (20h00 GMT) la 18e journée du Championnat d'Espagne en se déplaçant à Vigo (8e) avec l'ambition de rester à bord du train des "européens".

Villarreal n'a perdu qu'un de ses quatorze derniers matches et monterait temporairement, en cas de victoire sur le Celta, sur la troisième marche du podium derrière les deux géants Madrilènes, l'Atletico et le Real respectivement leader et deuxième, et devant Barcelone, 3e avant cette journée.

L'équipe dirigée par l'ex-entraîneur du PSG et d'Arsenal Unai Emery possède de bons arguments offensifs, avec son avant-centre Gerard Moreno dit "Gerard", co-meilleur buteur de la Liga avec 9 buts.

Parmi les membres du trio de tête, le Barça semble le plus menacé en se rendant samedi (17h30 GMT) à Grenade (7e).

Le jeu des Blaugrana, qui ont vécu un début de saison compliqué, semble cependant petit à petit se mettre en place: les coéquipiers de Lionel Messi restent sur deux victoires, dont celle obtenue mardi sur le terrain de l'Athletic Bilbao qui leur a permis de monter sur le podium.

Les deux géants madrilènes auront a priori des tâches plus faciles, à domicile devant l'Athletic Bilbao (9e) samedi (15h15 GMT) pour l'Atlético, chez l'Osasuna Pampelune, avant-dernier, pour le Real samedi soir (20h00 GMT).

Les joueurs de Diego Simeone vont vouloir rapidement oublier leur élimination en 32e de finale de Coupe du Roi mercredi par un club de 3e division, Cornella, vainqueur 1-0 d'un leader de Liga certes réduit à dix dans la dernière demi-heure.

Depuis le 27 novembre et leur dernière défaite, à domicile face à Alavès, le Real Madrid n'a laissé filer que deux points, ceux d'un nul à Elche lors de la 15e journée, en six rencontres.

Les joueurs de Zinedine Zidane seront archi-favoris à Pampelune, où ils n'ont pas grand-chose à craindre d'une équipe qui n'a gagné que 3 de ses 16 premières rencontres de championnat.

L'un des sommets de cette journée aura lieu samedi en début d'après-midi (13h00 GMT) au stade Ramón Sánchez Pizjuan, où le Séville FC (6e) reçoit la Real Sociedad (4e).

L'une des meilleures attaques de la Liga, celle de la Real Sociedad (4e avec 27 buts marqués) ira défier l'une des défenses les plus hermétiques de l'élite espagnole, celle de Séville (2e derrière celle de l'Atletico avec seulement 11 buts encaissés).

Programme de la 18e journée (en heures GMT):

. Vendredi

(20h00) Celta Vigo - Racing Villarreal

. Samedi

(13h00) Séville FC - Real Sociedad

(15h15) Atlético Madrid - Athletic Bilbao

(17h30) Grenade - FC Barcelone

(20h00) Osasuna Pampelune - Real Madrid

. Dimanche

(13h00) Levante - Eibar

(15h15) Cadix - Alavés

(17h30) Elche - Getafe

(20h00) Valladolid - Valence

. Lundi

(20h00) Huesca - Betis Séville