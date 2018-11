Espionnage et cybersécurité : des dizaines d'agents de la CIA arrêtés ou exécutés grâce à des recherches Google entre 2009 et 2013

La révélation de deux journalistes américains sur la compromission de serveurs Internet de communications utilisés par des sources de la CIA à l'étranger entre 2009 et 2013 est un scandale de très grande portée. Au moins 30 personnes reliées à l'agence de renseignement ont été exécutés, des dizaines d'autres démasqués et enfermés par les services iraniens et chinois qui avaient trouvé le moyen très simple utilisé par l'agence américaine pour accéder à ses serveurs de communication "cachés" sur Internet. Explications.