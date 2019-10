Est de l'Ukraine: le secrétaire général de l'Otan appelle la Russie à "retirer ses troupes"

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a exhorté mercredi la Russie à "retirer ses troupes" de l'Est séparatiste de l'Ukraine, au lendemain d'un retrait de soldats ukrainiens et rebelles prorusses dans un secteur clé sur la ligne de front.

"L'Otan dit très clairement que la Russie a une responsabilité particulière dans la mise en oeuvre des accords (de paix) de Minsk et qu'elle doit retirer toutes ses troupes, tous ses officiers de l'est de l'Ukraine et arrêter de déstabiliser" ce territoire, a déclaré M. Stoltenberg, en visite à Odessa (sud de l'Ukraine).

Kiev et l'Occident accusent la Russie de fournir des armes aux séparatistes prorusses et d'avoir déployé ses militaires dans l'est de l'Ukraine, où près de 13.000 personnes ont été tuées depuis le début des combats il y a cinq ans.

Moscou réfute farouchement toute implication militaire, malgré les constatations de nombreux médias.

Sous l'impulsion du nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a fait voeu de rétablir la paix, Kiev et les séparatistes ont commencé mardi un retrait de leurs troupes dans un petit secteur de la ligne de front.

Condition préalable pour un sommet de paix avec Moscou, cette opération a suscité en Ukraine des craintes de "capitulation" face à Moscou.

"Nous saluons tous les efforts visant à réduire les tensions, à retirer les troupes et à assurer une solution pacifique au conflit dans l'est de l'Ukraine", a ajouté M. Stoltenberg, tout en louant les "efforts" de paix de M. Zelensky.

"Mais nous savons qu'il reste encore un long chemin à faire car il y a toujours des violations de la trêve", a-t-il nuancé lors d'un point de presse dans le port d'Odessa, où quatre bateaux de l'Otan mouillent actuellement, signe, selon M. Stoltenberd d'un "fort soutien" à la "souveraineté et l'intégrité territoriale" de l'Ukraine.

A ses côtés, un vice-Premier ministre ukrainien, Dmytro Kouleba, a souligné que l'"objectif ambitieux" de son pays était de "remplir d'ici cinq ans les critères d'adhésion" à l'Otan, projet qui enrage la Russie voisine.

"La porte de l'Otan reste ouverte", a réitéré M. Stoltenberg lors d'une rencontre avec des étudiants ukrainiens.

"Parfois, on a l'impression que c'est à la Russie de décider si l'Ukraine doit ou non être membre de l'Otan", mais "la Russie n'a pas un mot à dire! Ils n'ont aucune base légale ou réelle pour influencer une telle décision", celle-ci ne revenant qu'à l'Ukraine et aux membres de l'Alliance atlantique, a-t-il encore assuré.

M. Stoltenberg effectue une visite de deux jours dans cette ex-république soviétique en crise avec Moscou, qui a également annexé en 2014 la péninsule ukrainienne de Crimée. Il doit rencontrer jeudi à Kiev le président Zelensky et prononcer un discours devant les députés ukrainiens.