Esther Benbassa : la loi asile et immigration "est inconcevable dans un pays dÃ©mocratique"

"Après le président sage pour les photographies, j'ai hâte de voir le président Emmanuel Macron agir et évoquer le climat et l'accord sur le nucléaire iranien avec Donald Trump" : l'interview à peine commencée, Esther Benbassa tacle le chef de l'État français.



Elle est ensuite interrogée sur la loi asile et immigration, à laquelle elle s'oppose farouchement. Le projet de loi a été adopté, à l'exception de quelques articles, en première lecture à l'Assemblée nationale.



Reste à passer l'épreuve du Sénat et c'est là qu'Esther Benbassa souhaite intervenir pour bloquer cette réforme ; elle présentera de nombreux amendements pour que son essence change. Pour elle, cette loi est "inconcevable dans un pays démocratique".



Autre point qui lui tient à coeur : abroger, purement et simplement, le délit de solidarité.

Il y a une vraie crise de l'asile et de l'accueil en France ! Esther Benbassa, sénatrice EELV

Si Esther Benbassa s'oppose avec tant de virulence à cette loi, c'est parce qu'elle est convaincue que le coeur du problème réside dans l'accueil et l'asile en France. De son point de vue, la France devrait s'inspirer du modèle allemand qui accueille des migrants "dont le pays a tant besoin".