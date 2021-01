États-Unis - Canada : le premier échange de Joe Biden avec un dirigeant étranger sera avec Justin Trudeau

Les deux dirigeants "vont très certainement discuter des relations très importantes" entre les Etats-Unis et le Canada ainsi que "de sa décision sur l'oléoduc Keystone", a ajouté Jen Psaki.

Ce projet de pipeline entre les Etats-Unis et le Canada, soutenu par Ottawa mais critiqué par les écologistes, avait été lancé en 2008, annulé une première fois par Barack Obama pour des raisons environnementales puis remis sur les rails par Donald Trump pour des raisons économiques.

La révocation du décret de son prédécesseur était une des promesses de campagne de Joe Biden, dans le cadre de son plan de lutte contre le changement climatique.

Joe Biden réservera ses premiers entretiens "aux partenaires et aux alliés" des Etats-Unis, a ajouté Mme Psaki.

"Il pense qu'il est important de reconstruire ces relations et d'affronter les défis et les menaces auxquelles nous faisons face dans le monde avec SolarWinds ", a-t-elle dit, en référence à une gigantesque cyberattaque décelée en décembre aux Etats-Unis et attribuée par les services de renseignement américains à la Russie.

Donald Trump, dont le mandat a été marqué par des relations tendues avec les alliés traditionnels de Washington, avait pour sa part accusé la Chine d'être à l'origine de cette intrusion dans les logiciels du gouvernement américain et de milliers d'entreprises privées.

Aucun contact avec le président russe Vladimir Poutine n'est prévu pour l'instant, a ajouté Jen Psaki.