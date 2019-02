Etats-Unis : chez les Démocrates, les femmes en première ligne

Ce pays est déchiré par des politiques et des entreprises ultra-puissantes ... des gens qui sèment la haine, le sectarisme et la peur. Et qui montent les Américains les uns contre les autres sur la couleur de leur peau.

Tulsi Gabbard, Elue démocrate à la Chambre des représentants

Comment je me décris ? Comme une américaine fière de l'être.

Ma préoccupation, c'est qu'on ne peut pas conduire notre politique étrangère en tweetant

Kamala Harris, sénatrice démocrate

"Aloha", salutation de bienvenue à Hawaï.C'est à la Hawaïenne et sur sa terre natale que Tulsi Gabbard a donné le coup d'envoi de sa campagne pour l'investiture à la présidentielle de 2020 au sein du parti démocrate. Dernière en date à se positionner, c'est une ancienne de la guerre d'Irak. Elle était postée dans une unité médicale.Tulsi Gabbard explique vouloir "restaurer la dignité, l'honneur et le respect de la charge présidentielle".Première élue au Congrès d'origine indienne, Tulsi Gabbard avait choisi de soutenir Sanders contre Clinton en 2016. Autrefois opposée au mariage entre personnes de même sexe, elle y est désormais favorable.Elle est la quatrième à se déclarer du côté des femmes démocrates qui ont fait une irruption en force aux élections de mi-mandat en novembre. Elles constituent désormais plus d'un quart de la Chambre des représentants.Sous le regard bienveillant de sa présidente, Nancy Pelosi, ces élues démocrates sont déterminées à surfer sur la vague anti-Trump qui vient de fêter ses deux ans à la Maison Blanche.Révélation sans conteste en leur sein, et très à gauche, l'élue de l'Etat de New York, Alexandria Ocasio-Cortez fait un tabac. Sa personnalité d'une part, sa proposition d'imposer les riches à 70%, de l'autre. Les Républicains la honnissent. Elle passe son tour pour la présidentielle de 2020, bien obligée ... car trop jeune, à 29 ans, pour prétendre à la magistrature suprême.La sénatrice du New Hampshire, Elisabeth Warren, elle, n'en est pas à son premier essai contrairement à Kamala Harris, magistrate de formation, ancienne procureure de Californie, et fille d'immigrés venus de Jamaïque et d'Inde.L'opposition à Trump, la défense des plus modestes et des plus fragiles, socialement comme fiscalement, la défense des droits des femmes, notamment contre une remise en cause du droit à l'avortement, c'est ce qui rassemble ces candidatures féminines."Je ne me laisserai pas réduire au silence, pas plus que les millions de femmes qui défilent contre des politiques avec lesquelles elles sont en désaccord", explique Kirsten Gillibrand, sénatrice démocrate :La course des primaires au sein du parti démocrate n'en est qu'au début. Les hommes semblent prendre leur temps pour se déclarer. Le milliardaire Howard Schultz y songe et fait déjà l'objet des attaques de Donald Trump.Une chose est sûre, les candidats vont devoir élargir leur base électorale. Celui ou celle qui sera retenu devra l'emporter dans les trois Etats qui ont basculé dans le camp républicain en 2016.