Etats-Unis : décès de George Bush "père", le président de la fin de la guerre froide

Il fut le 41ème président des Etats-Unis. George Bush "père" est décédé cette nuit l'âge de 94 ans. Vice-président sous Ronald Reagan, ce Rrépublicain modéré avait ensuite accédé à la Maison Blanche pour un unique mandat marqué par la mise en place d'un nouvel ordre mondial. Il fut aussi le père d'un autre George Bush. Le père et le fils - deux présidents à huit ans d'intervalle. Aujourd'hui, c'est le patriarche qui s'en est allé.

Il était le meilleur père qu'un fils puisse avoir.

George W. Bush

Entré dans les sphères du pouvoir en 1976, il resta pendant un an le directeur de la CIA et reste soupçonné d'être "gorge profonde", le fournisseur d'information qui a mené au Watergate. A partir de 1981, il est vice-président de Ronald Reagan, avant d'être lui-même élu à la tête de l'Etat. Une présidence marquée par une politique étrangère offensive et le lancement, le 16 janvier 1991, de la première guerre du Golfe.

20 janvier 1989 : George H W Bush prête serment devant la nation. L'histoire, il la croise dès le début de son mandat, avec la chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique. Les États-Unis et sa présidence entrent dans une nouvelle ère.

Mais Bush président hérite d'un pays dont l'économie va mal : le taux de chômage explose, la fiscalité est trop lourde. Il doit faire des concessions aux démocrates, qui lui seront reprochées par son propre camp.



À la fin de son mandat, George H. W. Bush perd la campagne présidentielle face à Bill Clinton et Al Gore. Par la suite, ses apparitions publiques seront rares. Souffrant de la maladie de Parkinson, il ne se déplaçait plus qu'en fauteuil électrique depuis 2012.