Etats-Unis : Donald Trump dans l'étau judiciaire

Double coup dur judiciaire, pour Donald Trump éclaboussé par deux affaires, impliquant des proches.Cela s’est passé à quelques heures d’intervalles et dans deux tribunaux différents.A New-York, c’est Michael Cohen qui s’est retrouvé face aux juges.Dans une salle d'audience bondée, l’avocat personnel de Donald Trump, un fidèle parmi les fidèles, plaide coupable de huit chefs d'accusation,dont fraude fiscale et bancaire, et violation des lois sur le financement des campagnes électorales.Il reconnaît avoir versé près 130 000 euros en échange du silence de deux femmes, affirmant avoir eu une liaison avec Donald Trump.Le procureur fédéral de Manhattan ne mâche pas ses mots à l’égard du juriste : « Monsieur Cohen a méprisé son éducation, la tradition et a décidé qu'il était au-dessus de la loi et pour cela il va payer un prix très, très élevé ».Près de Washington, une autre affaire accable le président des Etats-Unis.Elle concerne cette fois Paul Manafort, son ancien directeur de campagne, impliqué dans le premier procès sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. L'ancien lobbyiste est reconnu coupable de huit chefs d'accusation, notamment pour fraude bancaire et fiscale. Un verdict encore partiel.En marge d'un déplacement en Virginie occidentale, le président américain a assuré que Paul Manafort était un homme bien, avant de se dédouaner :« Cela ne me concerne pas mais vous savez c'est une chose très triste qui est arrivée. Ca n'a rien à voir avec la collusion de la Russie. C'est une chasse aux sorcières, et c'est une honte ! », stigmatise Donald Trump.Les deux hommes avaient été deux acteurs majeurs de la campagne présidentielle du candidat Trump. Ce mardi 21 août, ils sont à l’origine d’une journée noire pour le président des Etats-Unis.