Etats-Unis : Donald Trump, testé positif au Covid-19 annule son déplacement en Floride

Donald Trump s'est mis en quarantaine après le test positif au Covid-19 d'une proche collaboratrice. "Il va bien et continuera à assumer ses fonctions" a annoncé le médecin de la Maison Blanche.



Le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu'il avait été testé positif au Covid-19, tout comme sa femme Melania, et qu'il se mettait en quarantaine.

"Ce soir, la Première dame et moi-même avons été testés positifs au Covid-19", a tweeté le président de la première puissance mondiale. "Nous allons entamer notre quarantaine et le processus de rétablissement immédiatement. Nous nous en sortirons ENSEMBLE!", a-t-il ajouté.