Etats-Unis : Joe Biden rompt avec la politique étrangère de Donald Trump

Changement de cap à la Maison Blanche. Pour son premier grand discours de politique étrangère, jeudi 4 février, Joe Biden a voulu marquer la rupture avec son prédécesseur, Donald Trump. Il a notamment annoncé la fin du soutien américain dans la guerre au Yémen et promis d'accueillir 125.000 réfugiés par an, soit huit fois plus qu'en 2020.