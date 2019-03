États-Unis : la collusion présumée entre Trump et la Russie écartée par le rapport Mueller

De retour de son week-end en Floride, le président Trump était visiblement de "très bonne humeur". Le rapport Mueller qui devait faire exploser le mandat Trump semble avoir fait long feu.

L'ex-patron du FBI, Robert Mueller, auteur du rapport C. OWEN • AP IMAGES



"Il a juste été annoncé qu'il n'y a pas eu de collusion avec la Russie" assène fièrement le président Trump, juste après avoir quitter Marine One, son hélicoptère. Et d'ajouter :"C'était la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Pas de collusion avec la Russie. Pas 'obstruction, rien du tout. c'est une disculpation complète et totale."



"Honnêtement, c'est une honte que votre président ait eu à subir cela", a-t-il ensuite déclaré, dénonçant une "entreprise de démolition illégale qui a échoué" et une "chasse aux sorcières".

Deux ans d'enquête

Le rapport Mueller conclu dès vendredi, n'a donc rien trouvé d'incriminant. Il n'a clairement pas établi, de tentative d'obstruction à la justice.

Jerry Nadler, président de la commission judiciaire à la Ch. des Représentants C. RUTTLE • AP IMAGES

Mais dans le camp démocrate, on tempère la victoire du locataire de la Maison-Blanche.



"Le président à tort" dit Jerry Nadler. Le président de la commission judiciaire estime que, "le rapport n'équivaut pas à une soi-disante exonération totale. Le procureur spécial a été clair. Son rapport n'exonère pas le Président"

Pou l'heure, une synthèse du document a été remis au Congrès. Mais l'opposition démocrate souhaite la publication intégrale de rapport.



"L'enquête du procureur spécial touche à des questions qui portent sur l'intégralité de notre démocratie", souligne Chuck Schumer. Le chef de la minorité démocrate au Sénat ajoute que "le peuple américain a droit à la vérité. Le mot clé est transparence".



Dans le détail, le chef d'inculpation de "collusion" n'a jamais été retenu pour les 34 personnes mises en cause dans ce dossier, parmi lesquelles six proches collaborateurs de Trump.

Chuck Schumer, chef du groupe démocrate au Sénat D. MARTIN • AP IMAGES

L'enquête a notamment entraîné la spectaculaire déchéance judiciaire de son ex-chef de campagne, Paul Manafort, ou encore de son ex-avocat personnel, Michael Cohen, tous deux condamnés à la prison pour des malversations diverses et des déclarations mensongères.



Il n'en demeure pas moins, que les conclusions du rapport procurent une immense bouffée d'oxygène au milliardaire républicain dans la perspective de la prochaine présidentielle de 2020. Donald Trump, entend briguer un second mandat de quatre ans.