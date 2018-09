Etats-Unis : le journaliste Bob Woodward signe un portrait au vitriol de Trump

Il aura demandé plusieurs fois à le rencontrer pour ce livre mais Donald Trump a appelé Bob Woodward mi août alors que le manuscrit était terminé. Le journaliste n'avait obtenu aucune réponse à ses nombreuses demandes de rendez-vous.



"C'est dommage que je n'en entende parler que maintenant, a déclaré Donald Trump.

Donc, nous allons avoir un livre très inexact, mais je ne vous blâme pas entièrement."

Un président colérique, inculte, paranoïaque Quand Bob Woodward sort un livre tout le monde en parle. Celui-ci "Peur, Trump à la Maison Blanche" est un portrait au vitriol du 45ème président des Etats-Unis. 450 pages d'anecdotes et de confidences peu flatteuses, pour ne pas dire accablantes pour Donald Trump dont le Washington Post publie plusieurs extraits.



On y découvre un président américain colérique, inculte et paranoïaque et des collaborateurs qui seraient lassés par l'inconséquence de leur patron. La lassitude entres autres du secrétaire général de la Maison Blanche : John Kelly...traditionnellement le plus proche du président. En petit comité, il estimerait que son patron a complètement déraillé et que c'est un idiot.



C'est juste un "mauvais livre", a réagi Donald Trump ce lundi dans un entretien accordé à un site web conservateur. La sortie de cette nouvelle enquête de Bob Woodward est prévue le 11 septembre. Quelques semaines avant les élections de mi mandat en novembre aux Etats-Unis.