Etats-Unis: les armes à feu de retour devant une Cour suprême divisée

La Cour suprême des Etats-Unis a rouvert lundi pour la première fois depuis près de dix ans le dossier ultrasensible des armes à feu, mais pourrait le refermer sans décision de fond.

Dans un pays où 30% des adultes possèdent au moins une arme à feu le temple du Droit a examiné une loi de New York contestée par une association affiliée au puissant lobby des armes National Rifle association, la NRA.

Cette loi, adoptée en 2013 et validée depuis par des tribunaux, interdisait de transporter une arme en dehors de son domicile, sauf pour se rendre dans les sept stands de tir de la ville.

Mais elle a été amendée en juin pour donner satisfaction aux plaignants et la ville de New York a plaidé que le dossier était désormais caduc.

Les quatre juges progressistes de la Cour ont abondé en son sens. "Que reste-t-il de ce dossier?", s'est interrogée d'emblée la doyenne Ruth Bader Ginsburg.

Leurs cinq collègues conservateurs se sont montrés plus réservés. "Pourquoi la controverse ne serait-elle pas toujours vivante ?", a demandé le juge Neil Gorsuch.

Cette question a quasiment occulté tous les autres aspects du dossier et les arguments de fond ont été peu évoqués.

La Cour devrait rendre une décision d'ici à juin 2020, en pleine campagne pour la présidentielle de 2020.

- "Inquiète" -

Aux Etats-Unis, les balles ont tué près de 40.000 personnes en 2017, suicides inclus, et de plus en plus de voix militent pour des législations renforcées sur les armes. Mais l'affaire portée devant la Cour suprême suscite leur inquiétude.

Larisa Mendez Downes, bénévole au sein de l'association Moms Demand Action ("les mères exigent des actes") est venue du New Jersey manifester devant la Cour suprême en "soutien des lois qui sauvent des vies".

"Je suis inquiète", a confié cette mère de deux enfants: la Cour suprême, remaniée par Donald Trump, "semble plus ouverte à une large interprétation" de la Constitution "en faveur des droits aux armes."

Deux des neuf sages de la haute juridiction ont été remplacés depuis l'élection du président républicain, qui avait promis pendant sa campagne de choisir uniquement des juges défenseurs du droit de posséder des armes.

L'un d'eux, le magistrat Brett Kavanaugh, "a écrit que les lois sur les armes devaient être évaluées au regard des textes, de l'Histoire et des traditions et non pas de leur efficacité à résoudre le problème actuel des violences par balles", souligne Joseph Blocher, professeur de droit à l'université Duke en Caroline du Nord.

Pendant l'audience, il est resté totalement muet, contrairement à ses habitudes.

- "Fusils d'assaut" -

Si elle ne déclare pas le dossier caduc, la Cour suprême pourrait en profiter pour affiner son interprétation du deuxième amendement de la Constitution.

Le texte, qui mentionne un droit "du peuple" de détenir et porter des armes, fait l'objet de lectures différentes.

En 2008, la Cour suprême a affirmé qu'il protégeait le droit de détenir une arme de poing chez soi, pour son auto-défense. En 2010, elle a précisé que ce droit valait aussi bien au niveau fédéral que des Etats.

Mais "elle n'a pas dit comment les tribunaux devaient évaluer la constitutionnalité d'autres règlementations, par exemple l'interdiction des fusils d'assaut, des chargeurs à grande capacité ou l'obligation de dissimuler ses armes", relève Joseph Blocher.

Elle n'a rien dit non plus sur le transport des armes en dehors du domicile. Pour cette raison, il existe des réglementations très différentes selon les villes et les Etats.

- "Des armes et des mots" -

Lors de l'audience, les plaignants, soutenus par le gouvernement de Donald Trump, ont demandé à la Cour suprême de ne pas refermer le dossier.

Leur avocat Paul Clement a estimé que le changement de la loi new-yorkaise "était une manœuvre" pour empêcher la Cour de "répondre à la question présentée".

Pour lui, le deuxième amendement garantit un droit de porter une arme "en dehors de chez soi".

La juge progressiste Sonia Sotomayor a toutefois comparé cet amendement à celui garantissant la liberté d'expression. Ce n'est pas un droit "absolu", a-t-elle souligné: "Certaines armes ne sont pas protégées par la Constitution, comme certains mots ne le sont pas."