États-Unis : les dauphins et les phoques victimes d'une "marée rouge" ?

La marée rouge a plusieurs origines. Tout le monde a pointé les industries sur le lac Okeechobee mais on a aussi une population très importante le long de la côte, ils veulent tous mettre des engrais sur leurs pelouses et des choses comme ça... On a aussi eu l'ouragan Irma l'an dernier qui a traversé toute cette zone. Ce qui a tendance à faire remonter tous les nutriments qui étaient enfouis dans le sable.Bob Wasno, biologiste marin

Ça fait très mal. Ca fait du mal à notre commerce, je dirais que 40% de nos clients ne viennent pas car ils ne se sentent pas bien d'aller là-bas.Omar Botana, propriétaire d'une agence de location de bateau

Depuis des semaines, c'est une véritable hécatombe qui s'abat sur la Floride. Sur les plages comme dans la baie de la ville de Bonita Springs, des milliers de poissons, de dauphins ou encore de tortues marines sont retrouvés morts, inanimés. Les scientifiques pointent du doigt la multiplication d'une neurotoxine dans l'eau, provoquant ce qu'on appelle le phénomène de la "Marée rouge ".Le phénomène est loin d'être inhabituel, mais cette année, il est particulièrement intense. Au point que les autorités de Floride déclarent l'Etat d'urgence. La neurotoxine quand elle se multiplie dans l'eau peut également provoquer chez l'Homme des migraines et des crises d'asthmes. Ce qui impacte fortement le tourisme. Les plages de la côte Ouest, normalement très prisées, sont désertées.En août, plus de 100 tonnes d'animaux marins ont été ramassées sur les plages de Floride. Un bilan équivalent à celui d'une année entière, en temps normal.