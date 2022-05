États-Unis : les réactions pleuvent après la fusillade dans une école au Texas

These kinds of mass shootings rarely happen elsewhere in the world.



Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen? Where in God’s name is our backbone to have the courage to deal with it?



It’s time to turn this pain into action. — President Biden (@POTUS) May 25, 2022

Enough is enough. As a nation, we must have the courage to take action and prevent this from ever happening again. It is long past time for our country to stand up to the gun lobby and pass reasonable gun safety laws. — Vice President Kamala Harris (@VP) May 25, 2022

We’re also angry for them. Nearly ten years after Sandy Hook—and ten days after Buffalo—our country is paralyzed, not by fear, but by a gun lobby and a political party that have shown no willingness to act in any way that might help prevent these tragedies. — Barack Obama (@BarackObama) May 25, 2022

Le sénateur Dem Chris Murphy du Connecticut (où 20 enfants école primaire ont été tués en 2012) très ému et furieux après nouvelle fusillade au #Texas “Dans aucun autre pays les enfants vont à l’école en pensant qu’ils pourraient se faire tirer dessus.” pic.twitter.com/QFTRAz5mhW — Sonia Dridi (@Sonia_Dridi) May 25, 2022

Quand allons-nous faire quelque chose ? 90% des Américains, quel que soit leur orientation politique, veulent une vérification des antécédents judiciaires ou psychologiques des acheteurs d'armes individuelles? Nous sommes pris en otage par 50 sénateurs à Washington qui refusent même de soumettre cette mesure à un vote.Steeve Kerr, entraineur des Golden State Warriors.

Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu dans une école primaire au Texas, tuant 19 jeunes élèves âgés d'une dizaine d'années tout au plus et deux enseignants, avant d'être lui-même tué.Cette attaque a replongé le pays dans les affres des fusillades en milieu scolaire, qui se répètent fréquemment avec des images choquantes d'élèves traumatisés, obligés de se confiner dans leur classe avant d'être évacués par les forces de l'ordre et de parents paniqués cherchant désespérément à avoir des nouvelles de leurs enfants."Il est temps de transformer la douleur en action", a réagi le président américain, Joe Biden, visiblement ému, dans une allocution solennelle à la Maison Blanche."Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ?", a lancé Joe. Biden, se disant "écoeuré et fatigué" face à la litanie des fusillades en milieu scolaire."Nous ne pouvons pas empêcher et n'empêcheront pas chaque tragédie de se produire, mais nous savons que ces lois fonctionnent et ont un impact positif. Lorsque nous avons adopté l'interdiction des armes d'assaut, les fusillades de masse ont diminué. Lorsque la loi a expiré, les fusillades de masse ont triplé", souligne le président américain."Trop, c'est trop", s'est emportée de son côté la vice-présidente Kamala Harris, appelant à "agir" face aux violences par armes à feu, un fléau national."Nos cœurs continuent d'être brisés", a-t-elle déclaré. "Nous devons trouver le courage d'agir", a-t-elle ajouté à l'adresse du Congrès, impuissant à légiférer malgré les tragédies.L’ancien président des Etats-Unis Barack Obama a également exprimé toute sa « colère » après la fusillade : "Près de dix ans après Sandy Hook – et dix jours après Buffalo – notre pays est paralysé, non par la peur, mais par un lobby des armes à feu et un parti politique qui n’ont montré aucune volonté d’agir d’une manière qui pourrait aider à prévenir ces tragédies."Un autre tireur avait massacré 26 personnes le 14 décembre 2012, dont 20 élèves de première année à l'école primaire Sandy Hook dans le Connecticut.Le sénateur démocrate Chris Murphy du Connecticut a quant à lui interpellé ses collègues au Sénat pour les supplier d’agir pour éviter ces tragédies : « Que faisons-nous ? Quelques jours seulement après qu’un tireur est entré dans une épicerie pour abattre des clients afro-américains, nous avons un autre Sandy Hook entre les mains », a-t-il déploré.Ted Cruz, sénateur républicain du Texas, a condamné le fait que « certains ont appelé à en profiter pour s’en prendre au deuxième amendement de citoyens qui respectent la loi », en référence à l’amendement de la Constitution américaine qui garantit le droit de détenir des armes.Le monde politique américain n'est pas le seul à avoir réagi. Les paroles de l'entraîneur des Golden State Warriors en NBA ont marqué l'opinion publique américaine."Je ne vais pas parler de basket", a déclaré Steeve Kerr, l'entraineur de Golden State aux journalistes lors d'une conférence de presse, juste avant le 4e match de la finale de conférence Ouest, entre les Warriors et les Mavericks, à Dallas.

"Depuis que nous avons quitté la séance d'entraînement, 14 enfants ont été tués à 600 km d'ici, et un enseignant. Au cours des dix derniers jours, des personnes âgées noires ont été tuées dans un supermarché à Buffalo, des fidèles asiatiques ont été tués en Californie du Sud, et maintenant des enfants ont été tués à l'école", a énuméré Kerr, la gorge serrée et les yeux embués.

"Quand allons-nous faire quelque chose? Je suis fatigué. Fatigué de me présenter devant vous pour présenter mes condoléances aux familles anéanties. J'en ai assez. Nous allons jouer ce soir. Mais je veux que chaque personne qui écoute pense à son propre enfant ou son petit-enfant, sa mère ou son père, sa sœur ou son frère. Comment vous sentiriez-vous si cela vous arrivait aujourd'hui?", a demandé Kerr, dont le père a été assassiné par des terroristes islamistes, à Beyrouth en 1984.



"Vous rendez-vous compte que 90% des Américains, quel que soit leur orientation politique, veulent une vérification des antécédents judiciaires ou psychologiques des acheteurs d'armes individuelles? Nous sommes pris en otage par 50 sénateurs à Washington qui refusent même de soumettre cette mesure à un vote, malgré ce que nous, le peuple américain, voulons", a-t-il fustigé

Steve Kerr on today's tragic shooting in Uvalde, Texas. pic.twitter.com/lsJ8RzPcmC — Golden State Warriors (@warriors) May 24, 2022

My thoughts and prayers goes out to the families of love ones loss & injured at Robb Elementary School in Uvalde, TX! Like when is enough enough man!!! These are kids and we keep putting them in harms way at school. Like seriously "AT SCHOOL" where it's suppose to be the safest! — LeBron James (@KingJames) May 24, 2022

Le pape François a dit avoir le "cœur brisé" et dénoncé le commerce "incontrôlé" des armes après la tuerie qui a fait 22 morts dans une école primaire au Texas #AFP pic.twitter.com/C19bDHw0E9 — Agence France-Presse (@afpfr) May 25, 2022

19 victimes n’avaient pas plus de 10 ans. Dans leur école au Texas, des enfants et enseignants ont été lâchement assassinés. Le choc et la peine du peuple américain, la colère de ceux qui luttent pour mettre fin aux violences, nous les partageons. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 25, 2022

La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, a également exprimé son indignation et appelé au changement. "Ca suffit!!! Ce sont des enfants et nous continuons à les mettre en danger à l'école. Sérieusement! À L'ÉCOLE, là où c'est censé être le plus sûr! Il faut tout simplement que ça change. IL FAUT QUE ÇA CHANGE !", a-t-il tweeté.À l'étranger Le pape François a également dit mercredi avoir le "coeur brisé" par ce drame. "Il est temps de dire "ça suffit" au trafic incontrôlé des armes", a-t-il aussi déclaré.De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté ses condoléances aux victimes et déploré qu'il y ait "des victimes de tireurs en temps de paix". La Maison Blanche a ordonné la mise en berne des drapeaux dans tous les bâtiments publics pour "honorer les victimes" d'Uvalde.Le président français Emmanuel Macron a également réagi à la fusillade d’Uvalde. « 19 victimes n’avaient pas plus de 10 ans », dénonce le président de la République dans un message posté sur Twitter ce mercredi. Il a par ailleurs dit partager « le choc et la peine du peuple américain, la colère de ceux qui luttent pour mettre fin aux violences ».