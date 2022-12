États-Unis : quelle est la place de la francophonie ?

« Nous avons une histoire à La Nouvelle-Orléans et des choses importantes à dire que place qui concernent à la fois notre histoire et ce que nous voulons faire pour la suite ». Ce 2 décembre 2022, le président français Emmanuel Macron achève sa visite d’État aux États-Unis par un passage à La Nouvelle-Orléans.

À travers cette ville, emblématique des liens historiques franco-américains, il fait la promotion de la francophonie. Pourquoi cette ville est un endroit stratégique pour la langue française aux États-Unis ? Et quelle est l’importance de cette langue dans le pays ?

Une histoire française

Jusqu’en 1803, date à laquelle la ville fut vendue par Napoléon Bonaparte aux États-Unis, La Nouvelle-Orléans était française. En 1682, des expéditionnaires français prennent possession de la Louisiane, où se trouve La Nouvelle-Orléans. Elle devient donc une colonie française.

Le territoire de la colonie française s’étendait du nord des États-Unis jusqu’au Golfe du Mexique. Cependant, la majorité restait contrôlée par les peuples amérindiens. Le fleuve du Mississippi coulait au milieu du territoire.

En 1762, à la sortie de la Guerre de Sept ans lors de laquelle la France est vaincue, une partie de la Louisiane est cédée aux Espagnols par le traité de la Fontainebleau. Puis en 1763, l’autre partie est cédée à l’Angleterre par le traité de Paris. Enfin, après avoir récupéré la portion espagnole en 1800, la Louisiane est définitivement cédée aux États-Unis avec le traité de Washington.

Quelle place pour le français aux États-Unis

Malgré le fait que la Louisiane ait adopté le bilinguisme français/anglais au niveau étatique, l’usage du français diminue au fur et à mesure que l’anglais s’impose dans tout le pays. Interrogé à l'antenne de la télévision française BFMTV, l’historien Gilles Harvard estime que la Louisiane compte aujourd’hui 7% de francophones.

Parmi la population, certains tentent de mettre en valeur la langue française. Il y a notamment la chaîne de télévision "Télé Louisiane", entièrement francophone. Elle propose des contenus éducatifs pour accroître l’apprentissage de la langue française. Sur la station de radio KVPI, deux Louisianais co-animent une émission de radio entièrement en français trois fois par semaine.

La visite du président français Emmanuel Macron a pour but d’annoncer une nouvelle initiative, qu’il qualifie d’ "ambitieuse". Il s’agit du fonds "French For All", qui vise à "soutenir l'apprentissage du français partout où il est en jeu aux États-Unis, de la maternelle à l'université, spécialement auprès des publics défavorisés qui peuvent trouver dans le français un multiplicateur d'opportunité", explique l’Elysée devant la communauté française à Washington. Le président ajoute vouloir rénover "l'image du français aux États-Unis, qui est parfois peut-être vu comme élitiste".