États-Unis : qui est Hadi Matar, l'agresseur présumé de Salman Rushdie ?

Un partisan du régime iranien

Le 12 août, peu avant 11H00 (15H00 TU), "un suspect s'est précipité sur la scène (de l'amphithéâtre) et a attaqué Salman Rushdie et l'intervieweur" en "poignardant" l'écrivain "au cou", annonce la police. Elle précise que Salman Rushdie avait aussi été poignardé "à l'abdomen"."Salman va probablement perdre un œil ; les nerfs de son bras ont été sectionnés et il a été poignardé au niveau du foie", détaille son agent, Andrew Wylie, au New York Times. Il précise que l'écrivain britannique est placé sous respirateur artificiel. L'agresseur a été aussitôt arrêté et placé en détention. Selon le major de la police de l'État de New York Eugene Staniszewski, il s'appelle Hadi Matar. Âgé de 24 ans, il est originaire de l'Etat du New Jersey.

Hadi Matar avait acheté un billet pour assister à la conférence de Salman Rushdie. Pour le moment, la police ne donne pas de précisions sur ses origines. Selon le consultant spécialiste des réseaux sociaux djihadistes Romain Caillet, Hadi Matar "est un chiite libanais d'obédience Khomeyniste." Sur son compte Twitter, il précise que ce dernier "met en avant les figures du régime iranien" comme l'Ayatollah Khomeyni, "auteur de la fatwa contre Salman Rushdie."

Hadi Matar, l'auteur de l'attentat qui a visé Salman Rushdie, est un chiite libanais d'obédience Khomeyniste. pic.twitter.com/SGFmpDAKmQ — Romain Caillet (@RomainCaillet) August 13, 2022

Le New York Post affirme que des sources policières ont constaté qu'Hadi Matar avait affiché son support à l'Iran et à sa Garde Révolutionnaire sur les réseaux sociaux. Le policier Eugene Staniszewski indique cependant que le motif de l'attaque demeure flou. "Nous n'avons aucun indice sur ses intentions pour l'instant", affirme-t-il aux journalistes. Il précise toutefois que la police pense que l'assaillant a agi seul.



Le média américain CNN précise aussi que, le 12 août au soir la police de Fairview a bloqué la rue d'une maison qu'ils pensent être liée à Hadi Matar. Le secteur est totalement bloqué : même les résidents de la rue ne pouvaient sortir ou rentrer dans la zone. Les résidents ont ensuite été autorisés à circuler mais la police est restée près de la maison.