Etats-Unis: un homme abattu après avoir attaqué un centre de rétention

Un homme armé qui avait attaqué un centre de rétention pour migrants à Tacoma (nord-ouest des Etats-Unis) a été abattu après une confrontation avec la police, a-t-on appris auprès des autorités.

Des policiers sont intervenus au Centre de rétention du Nord-Ouest samedi matin après des informations selon lesquelles un homme, armé d'un fusil, avait mis le feu à une voiture et tenté d'incendier une cuve de propane, selon un communiqué de la police de la ville.

L'homme, identifié comme Willem Van Spronsen, âgé de 69 ans, est mort de blessures par balle après l'intervention des policiers. Il transportait, outre son fusil, des fusées éclairantes et une sacoche, selon le communiqué. Aucun des quatre policiers ayant participé à l'intervention n'a été blessé.

L'homme abattu avait été condamné pour entrave à un policier après une altercation lors d'une manifestation devant le centre l'année dernière, selon des informations de la presse locale.

L'immigration est un sujet de débats politiques intenses aux Etats-Unis, confrontés depuis plus d'un an à une crise migratoire à leur frontière avec le Mexique. Vendredi et samedi, des dizaines de manifestations ont été organisées dans tout le pays pour réclamer la fermeture des centres de rétention situés à la frontière et s'opposer à une vague de descentes de police annoncée pour dimanche par le président Donald Trump.

L'entreprise pénitentiaire GEO Group, qui gère le centre de Tacoma, a remercié la police pour son intervention et affirmé dans un communiqué que la publication récente d'informations faisant état de centres surpeuplés et de la détention de mineurs non accompagnés avait suscité "un environnement dangereux pour nos employés".