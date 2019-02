Etats-Unis: un projet de loi pour pénaliser le dopage institutionnalisé

Les législateurs américains ont introduit mardi le projet de loi antidopage Rodchenkov, du nom de l'ancien patron du laboratoire antidopage russe qui avait servi de lanceur d'alerte dans le scandale de dopage institutionnel dans son pays, pour sanctionner pénalement le dopage international.

Le texte, qui a le rare soutien des deux partis américains, vise à assurer que les fraudes envers les sportifs américains ne seront plus impunies, avec une amende jusqu'à 1 million de dollars et une peine allant jusqu'à 10 années de prison.

La présentation de ce projet de loi au Sénat et au Congrès intervient une semaine après que l'agence mondiale antidopage (AMA) a décidé de ne pas reconduire les sanctions contre la Russie.

"Il est temps de créer des sanctions plus dures contre la tricherie de la Russie et envoyer le signal que la Russie et autres soutiens de la tricherie institutionnalisée ne peuvent utiliser la corruption comme un outil de politique étrangère", a déclaré la sénateur démocrate Sheldon Whitehouse.

Le 22 janvier, l'AMA avait renoncé à imposer de nouvelles sanctions à la Russie qui n'avait pas respecté la date limite du 31 décembre 2018 pour fournir à ses experts les échantillons stockés au laboratoire de Moscou.