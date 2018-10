États-Unis : une fusillade à Pittsburgh fait au moins quatre morts

"Il semble qu'il y ait plusieurs victimes", a indiqué Donald Trump sur Twitter, en appelant la population à rester à l'abri. "Restez sur vos gardes face au tireur", a-t-il averti.



"Il y a de nombreuses victimes", a expliqué à la presse locale Jason Lando, le commandant de la police de Pittsburgh.



La télévision affiliée à la chaîne CBS a évoqué huit morts, dont deux policiers, tandis que Fox News Pittsburgh parlait de quatre personnes abattues près de la synagogue "Arbre de vie" (Tree of Life) où des fidèles étaient rassemblés pour un office.



"Il y a un tireur dans la zone de Wilkins et Shady. Eviter le quartier", ont tweeté un peu plus tôt les services de sécurité publique de la ville.



L'agence fédérale chargée du contrôle des armes, tabac et explosifs, ATF, a précisé sur Twitter que des agents spéciaux se rendaient sur place. Le tireur s'est rendu aux forces de l'ordre.