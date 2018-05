Etats-Unis: victoire d'Ã©tape pour le lycÃ©en de la "bataille des toilettes"

Une juge fédérale américaine a donné raison à un adolescent transgenre qui a lutté durant des années pour utiliser les toilettes pour hommes de son lycée dans l'Etat de Virginie.

"Je ressens un immense soulagement, ayant mené ce combat depuis l'âge de 15 ans", a réagi Gavin Grimm, aujourd'hui 18 ans, dans un communiqué transmis par l'organisation de défense des libertés ACLU.

Né de sexe féminin mais s'identifiant comme un garçon, Gavin Grimm est au coeur d'une âpre bataille, qui a pris une portée nationale, sur le droit des personnes transgenres.

Dans sa décision rendue mardi, la magistrate Arenda Wright Allen a estimé que l'ancien lycéen, diplômé l'an dernier, pouvait continuer son action judiciaire en défense de ses droits.

La juge a donc débouté les autorités éducatives du comté de Gloucester qui exigeaient l'abandon de la procédure. Mais l'affaire aura des suites, avec un jugement sur le fond et probablement un appel.

La question, qui ne concerne directement qu'une infime partie de la population américaine mais qui a pris une forte dimension symbolique, a déjà connu une précédente épopée judiciaire.

L'ancien gouvernement dirigé par Barack Obama avait en effet émis une circulaire fédérale demandant au système public de l'éducation de permettre aux élèves d'utiliser les W.C. et les vestiaires sportifs selon le sexe auquel ils s'identifiaient, et non selon leur sexe de naissance.

Le gouvernement du président Trump s'était empressé d'annuler ces directives.

En mars 2017, la Cour suprême des Etats-Unis avait annulé la décision d'une cour d'appel favorable à Gavin Grimm, renvoyant le dossier aux juridictions inférieures.