Ethiopie: Haile Gebrselassie démissionne de la présidence de la Fédération d'athlétisme (presse)

Haile Gebrselassie, la légende de l'athlétisme éthiopien, a démissionné de ses fonctions de président de la Fédération nationale, a annoncé lundi Fana Broadcasting Corporate (FBC), un media proche du gouvernement.

Gebrselassie, 45 ans, double champion olympique du 10.000 m, à Atlanta (1996) puis Sydney (2000), et détenteur de multiples record du monde en fond, demi-fond et sur le marathon, a invoqué un "incident" survenu lors d'une compétition le week-end dernier, sans plus de précisions, pour justifier sa décision.

"Ce qui s'est produit n'était pas professionnel et nocif pour l'athlétisme éthiopien. J'ai préféré démissionner plutôt que de me lancer dans une argumentation qui ne me semblait pas nécessaire", a indiqué Gebrselassie dans sa lettre de démission publiée par FBC.

Selon Gebrselassie, à la tête de la fédération éthiopienne depuis 2016, Derartu Tulu, elle aussi double championne olympique du 10.000 m, à Sydney (2000) et Athènes (2004) et actuelle vice-présidente, devrait lui succéder.