Etoile de Bessèges: Cort Nielsen surprend Boasson Hagen et s'adjuge la 2e étape

Le Danois Magnus Cort Nielsen (Education First) a remporté jeudi la 2e étape de l’Etoile de Bessèges cycliste courue sur 156,1 km entre Milhaud et Poulx (Gard), un succès obtenu de justesse au sprint devant le Norvégien Edvald Boasson Hagen (NTT) et le Belge Tom Devriendt (Circus-Wanty Gobert).

Le maillot corail de leader est resté sur les épaules du Français Alexys Brunel (Groupama-FDJ), vainqueur de la première étape mercredi et auteur d’une attaque dans la montée du Pont-Saint-Nicolas, à 3 kilomètres du but. Il a contré une offensive de son compatriote et dauphin au classement général Benoît Cosnefroy (AG2R).

Malgré les velléités des cinq hommes partis en échappée dès le début, puis un contre de cinq coureurs à 30 km de Poulx, c’est un sprint massif en faux plat montant qui a conclu la journée. Boasson Hagen, largement en tête à quelques encablures de l’arrivée, a calé et tapé son guidon de rage sitôt la ligne franchie devant un Cort Nielsen tout heureux de l’emporter.

"C’est toujours plaisant de commencer la saison de cette façon, surtout quand on change d’équipe", s’est réjoui l’ancien coureur d’Astana, âgé de 27 ans.

Le Danois possède déjà un palmarès fourni, avec notamment deux victoires d'étape sur la Vuelta et une sur le Tour de France.

Vendredi, la 3e étape de la 50e Etoile de Bessèges tourne autour de la ville éponyme sur 158,2 km. De nombreuses festivités et un hommage appuyé à Raymond Poulidor sont prévus à cette occasion.